«Сток Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.45) и ставки на Кубок английской лиги 23 декабря 2020 года

«Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Сток Сити» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Сток Сити» — «Тоттенхэм».

«Сток Сити»

«Сток» стартовал в Кубке лиги еще в конце августа, когда только в серии пенальти дожал «Блэкпул».

А уже в первом раунде представитель Чемпионшипа сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0).

Дальше была победа над скромным «Джиллингемом» — тоже со счетом 1:0.

В 1/8 финала «Сток Сити» снова встретился с представителем АПЛ, на этот раз ему противостояла «Астон Вилла». Эта игра тоже завершилась со счетом 1:0.

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Любопытно также, что в предыдущих семи турах «Сток Сити» пропустил только два мяча. Это случилось в игре против «Кардифф Сити». В остальных встречах команда оставила свои ворота в неприкосновенности.

«Тоттенхэм»

Тем временем «Тоттенхэм» провел в текущем розыгрыше Кубка лиги только один матч.

В конце октября «шпоры» должны были встретиться с «Лейтон Ориент», но сопернику в итоге присудили техническое поражение. Представитель второго дивизиона не смог выйти на игру из-за эпидемии коронавируса в команде.

Но уже в следующем раунде «Тоттенхэм» ждала встреча с «Челси», который вел в счете вплоть до 83-й минуты, пока команда Жозе Моуринью не отыгралась благодаря голу Эрика Ламелы. В серии пенальти повезло «шпорам».

Стоит отметить, что у «Тоттенхэма» сейчас не лучшее настроение после трех неудачных матчей в АПЛ. Ничья с «Кристал Пэлас» и поражения от «Ливерпуля» и «Лестера» отбросили лондонский клуб на четвертое место. Не так уж и критично, на самом деле, но не так давно «Тоттенхэм» все-таки лидировал.

Прогноз и ставка

На «Сток Сити» в предстоящем матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Тоттенхэма» — за 1.55.

Коэффициент на «Тоттенхэм» в данном случае все-таки занижен. Сравнить хотя бы уровень мотивации — у «Стока» она будет запредельной, в отличие, от гостей, которые больше думают о том, как не выпасть из чемпионской гонки в АПЛ.

Кроме того, у «Тоттенхэма» наверняка будет смешанный состав. Тоже мощный, но все-таки не основной. Ну и глупо отрицать, что команда Моуринью в последних матчах выглядела уставшей.

В общем, ставка — на проход «Сток Сити» за 3.45. У хозяев, судя по всему, очень надежная оборона, о чем свидетельствуют не только матчи в Чемпионшипе, но и встречи с «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой». Уставший «Тоттенхэм» вполне может оступиться. 0