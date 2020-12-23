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    Сможет ли «Тоттенхэм» взломать оборону «Сток Сити»?

    «Сток Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.45) и ставки на Кубок английской лиги 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Тоттенхэм»
    «Сток Сити» ни разу не пропускал в текущем розыгрыше Кубка английской лиги
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Сток Сити» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Сток Сити» — «Тоттенхэм».

    «Сток Сити»

    «Сток» стартовал в Кубке лиги еще в конце августа, когда только в серии пенальти дожал «Блэкпул».

    А уже в первом раунде представитель Чемпионшипа сенсационно выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0).

    Дальше была победа над скромным «Джиллингемом» — тоже со счетом 1:0.

    В 1/8 финала «Сток Сити» снова встретился с представителем АПЛ, на этот раз ему противостояла «Астон Вилла». Эта игра тоже завершилась со счетом 1:0.

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    Любопытно также, что в предыдущих семи турах «Сток Сити» пропустил только два мяча. Это случилось в игре против «Кардифф Сити». В остальных встречах команда оставила свои ворота в неприкосновенности.

    «Тоттенхэм»

    Тем временем «Тоттенхэм» провел в текущем розыгрыше Кубка лиги только один матч.

    В конце октября «шпоры» должны были встретиться с «Лейтон Ориент», но сопернику в итоге присудили техническое поражение. Представитель второго дивизиона не смог выйти на игру из-за эпидемии коронавируса в команде.

    Но уже в следующем раунде «Тоттенхэм» ждала встреча с «Челси», который вел в счете вплоть до 83-й минуты, пока команда Жозе Моуринью не отыгралась благодаря голу Эрика Ламелы. В серии пенальти повезло «шпорам».

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    • Стоит отметить, что у «Тоттенхэма» сейчас не лучшее настроение после трех неудачных матчей в АПЛ. Ничья с «Кристал Пэлас» и поражения от «Ливерпуля» и «Лестера» отбросили лондонский клуб на четвертое место. Не так уж и критично, на самом деле, но не так давно «Тоттенхэм» все-таки лидировал.

    Прогноз и ставка

    На «Сток Сити» в предстоящем матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Тоттенхэма» — за 1.55.

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    Коэффициент на «Тоттенхэм» в данном случае все-таки занижен. Сравнить хотя бы уровень мотивации — у «Стока» она будет запредельной, в отличие, от гостей, которые больше думают о том, как не выпасть из чемпионской гонки в АПЛ.

    Кроме того, у «Тоттенхэма» наверняка будет смешанный состав. Тоже мощный, но все-таки не основной. Ну и глупо отрицать, что команда Моуринью в последних матчах выглядела уставшей.

    В общем, ставка — на проход «Сток Сити» за 3.45. У хозяев, судя по всему, очень надежная оборона, о чем свидетельствуют не только матчи в Чемпионшипе, но и встречи с «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой». Уставший «Тоттенхэм» вполне может оступиться. 0

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    «Сток Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.45) и ставки на Кубок английской лиги 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Сток Сити» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.45
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