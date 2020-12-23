«Лион» — «Нант». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на матч Лиги 1 23 декабря 2020 года

«Лион» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Нант».

«Лион»

В минувшем туре «Лион» на выезде разгромил «Ниццу» (1:4). При этом «ткачи» теперь делят 1-2 места с «Лиллем», имеющим те же 33 очка.

Интересно, что лучше лионцев в Лиге 1 атакует только ПСЖ. «Ткачи» настреляли 31 гол в 16 матчах, что, согласитесь, не так уж и много для претендента на чемпионство.

В кадровом плане к этой встрече команда подходит в лучшем виде. Все основные исполнители в строю, к тому же пребывают в отличной форме.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лион» против «канареек» играет не так успешно. Из 5 последних встреч на счету соперников по 2 победы при единственном паритете.

«Нант»

«Нант» проводит откровенно невзрачный сезон. Команда не побеждает уже больше месяца, причем последняя виктория была еще над «Лорьяном» (0:2).

Быть может, дело в немалом количестве исполнителей в лазарете? Вполне вероятно, тем паче, даже скромный «Анже» в минувшем туре «канарейкам» оказался не по зубам (1:1).

На данный команд «Нант» идет на 15 месте. Правда, положение выглядит угрожающим, особенно с учетом скромного гандикапа от опасной зоны в 3 очка.

В общем, «канарейкам» срочно нужно набирать очки. Вот только в этом матче сделать это будет крайне проблематично.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.33, на ничью за 5.70, а на «Нант» — за 9.20.

Лионцы явно намерены побороться за титул чемпионов Франции, и делают все, дабы вырваться в лидеры.

Свои задачи имеются и у «Нанта». Правда, в нынешнем сезоне команда вряд ли сможет рассчитывать на выход в еврокубки.

«Лион» сейчас на ходу, и вряд ли испытает трудности с кризисным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.80 0