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    «Лион» одолеет «канареек» еще до перерыва

    «Лион» — «Нант». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на матч Лиги 1 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Нант»
    Руди Гарсия
    «Лион» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Нант».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Декабря 2020 года
    Лион
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    •  Лион 23:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Лион»

    В минувшем туре «Лион» на выезде разгромил «Ниццу» (1:4). При этом «ткачи» теперь делят 1-2 места с «Лиллем», имеющим те же 33 очка.

    Интересно, что лучше лионцев в Лиге 1 атакует только ПСЖ. «Ткачи» настреляли 31 гол в 16 матчах, что, согласитесь, не так уж и много для претендента на чемпионство.

    В кадровом плане к этой встрече команда подходит в лучшем виде. Все основные исполнители в строю, к тому же пребывают в отличной форме.

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    «Лион» против «канареек» играет не так успешно. Из 5 последних встреч на счету соперников по 2 победы при единственном паритете.

    «Нант»

    «Нант» проводит откровенно невзрачный сезон. Команда не побеждает уже больше месяца, причем последняя виктория была еще над «Лорьяном» (0:2).

    Быть может, дело в немалом количестве исполнителей в лазарете? Вполне вероятно, тем паче, даже скромный «Анже» в минувшем туре «канарейкам» оказался не по зубам (1:1).

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    • На данный команд «Нант» идет на 15 месте. Правда, положение выглядит угрожающим, особенно с учетом скромного гандикапа от опасной зоны в 3 очка.

    В общем, «канарейкам» срочно нужно набирать очки. Вот только в этом матче сделать это будет крайне проблематично.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.33, на ничью за 5.70, а на «Нант» — за 9.20.

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    Лионцы явно намерены побороться за титул чемпионов Франции, и делают все, дабы вырваться в лидеры.

    Свои задачи имеются и у «Нанта». Правда, в нынешнем сезоне команда вряд ли сможет рассчитывать на выход в еврокубки.

    «Лион» сейчас на ходу, и вряд ли испытает трудности с кризисным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» в 1 тайме с коэффициентом 1.80 0

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    «Лион» — «Нант». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на матч Лиги 1 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Нант». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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