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    Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.98 на Кубок английской лиги 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
    «Эвертон» проиграл «МЮ» в АПЛ со счетом 1:3
    «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Эвертоном» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 декабря 2020 года, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Декабря 2020 года
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    «Эвертон»

    В середине сентября «Эвертон» стартовал в текущем розыгрыше Кубка лиги с увернной победы над скромным «Сэлфорд Сити» (3:0).

    Не стал серьезным препятствием для команды Карло Анчелотти и «Флитвуд Таун» — победа со счетом 5:2.

    В 1/8 финала «Эвертон» встретился с «Вест Хэмом». Вопреки ожиданиям, клуб из Ливерпуля разгромил соперника со счетом 4:1.

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    После этого у «Эвертона» начался спад, который продолжался до конца ноября, но сейчас команда снова в порядке. В прошлом туре АПЛ «Эвертон» выиграл у «Арсенала», а перед этим одержал победы над «Челси» и «Лестером», благодаря чему поднялся в таблице на четвертое место. А Анчелотти в очередной раз подтвердил, что он топ-тренер.

    «Манчестер Юнайтед»

    Без особого труда преодолел стартовые раунды Кубка лиги и «Манчестер Юнайтед». В конце сентября «красные дьяволы» выиграли со счетом 3:0 у «Лутон Таун».

    А потом была победа, тоже гостевая, над «Брайтоном». Один гол до перерыва и еще два после — точно так же был и во встрече с низшелиговым «Лутоном».

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    • К предстоящей игре с «Эвертоном» команда Уле-Гуннара Сульшера подходит после трех удачных матчей в АПЛ. «МЮ» сначала не дрогнул в дерби, сыграв вничью с «Манчестер Сити» (0:0),а потом одержал победы над «Шеффилд Юнайтед» и «Лидсом». Последние получили на «Олд Траффорд» шесть мячей.

    Все чаще и чаще матчи с участием «МЮ» получаются невероятно зрелищными и результативными. Исключением за последние несколько месяцев стала разве что игра против «Манчестер Сити».

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в предстоящем матче можно поставить за 3.44, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «МЮ» — за 2.11.

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    Ранее в этом сезоне «МЮ» уже успел выиграть у «Эвертона» на «Гудисон Парк». Команда Анчелотти к тому моменту немного подустала после чересчур бодрого рывка на старте сезона, и в итоге отдала матч со счетом 1:3.

    Сейчас «Эвертон» выглядит заметно лучше, если судить по недавним матчам. Поэтому от очередной ставки на победу гостей, пожалуй, стоит воздержаться. Мало ли, что там Анчелотти придумал на этот раз.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.98. А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.94. 0

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    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.98 на Кубок английской лиги 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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