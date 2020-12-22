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    «Атлетико» не уступит ослабленному «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Примеры 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
    Луис Суарес
    22 декабря состоится центральный матч 15 тура испанской Примеры между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико». Поединок начнется в 21:45 мск на стадионе «Реале Сегурос». Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 21:45 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» попал в затяжную полосу матчей без побед. Команда не смогла выиграть в 8 поединках подряд. В чемпионате серия состоит из пяти встреч.

    Хозяева проиграли последние два тура, уступив «Барселоне» и «Леванте» с одинаковым счетом 1:2. Ранее было две ничьи с «Наполи» и «Эйбаром». Эти встречи закончились с одинаковым результатом 1:1.

    После серии невыразительных выступлений «Реал Сосьедад» идет вторым в турнирной таблице Примеры, имея 26 очков.

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    У «королевского клуба» очень большой лазарет. Травмированы Аднан Янузай, Ариц Элустондо, Алекс Сола, Давид Сильва, Лука Сангальи, Микель Оярсабаль, Мигель-Анхель Мойя и Асьер Ильяраменди.

    «Атлетико»

    «Атлетико» воспользовался оплошностями соперника и вышел на первое место. Сейчас подопечные Симеоне опережают «Реал Сосьедад» на 3 пункта. Гости выиграли 4 матча из 5 последних.

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    • «Матрасники» победили «Эльче» 3:1, «Вальядолид» 2:0 и «Валенсию» 1:0. Поражение от «Реала» со счетом 2:0 стало первым за последние два месяца. В частности, такие результаты — это следствие надежности обороны. У коллектива всего 5 пропущенных голов в текущем сезоне Примеры.

    В Лиге чемпионов «красно-бело-синие» победили «Зальцбург» 2:0, а также была ничья с «Баварией» 1:1.

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    В списке отсутствующих у гостей Жоау Фелиш, Иво Грбич и Эктор Эррера.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу одной и другой команды следующие: 3.25 «Реал Сосьедад» и 2.41 на «Атлетико». Ничья оценивается коэффициентом 3.15.

    «Сан-себастьянцы» имеют большие проблемы с кадрами. Отсюда и такие результаты. «Атлетико» проиграл всего одну встречу за 2 месяца, так что подопечные Симеоне находятся в отличной форме. Ставим на Ф2 (0) за 1.68.

    Подопечные Альгуасиля пропускали в четырех матчах подряд. Даже от «Леванте» они пустили два гола. Предлагаем поставить на то, что «Атлетико» забьет больше одного гола за 1.69. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Примеры 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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