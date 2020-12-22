«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Германии 22 декабря 2020 года

В 1/16 финала Кубка Германии «Аугсбург» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «ВВК Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».

«Аугсбург»

Немецкий клуб из одноименного города на начальном этапе Кубка страны сразился с «Айнтрахт Целе». В поединке с представителями Оберлиги «Аугсбург» забил семь безответных мячей (7:0).

В чемпионате страны у «Аугсбурга» дела складываются не так хорошо. В текущем сезоне «Фуггеры» добыли всего две победы. Но в таблице Бундеслиги они находятся на 11 месте.

В декабре подопечные Хейко Херрлиха успели сыграть в четырех встречах. В одной из них «Аугсбург» потерпел поражение от «Хоффенхайма» (1:3). А в 11-м туре была ничья с «Шальке» (2:2).

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В следующем матче «Аугсбург» сумел на выезде победить «Арминию» (1:0). А в последнем туре чемпионата команда Хейко Херрлиха всухую проиграла «Айнтрахту» (0:2).

«РБ Лейпциг»

Команда из Лейпцига также уже давно сыграла в 1/32 финала Кубка страны. В противостоянии с «Нюрнбергом» «Ред Булл» забил клубу из Второй Бундеслиги три гола и не пропустил ни разу (3:0).

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» сейчас замыкает тройку лидеров. За 13 туров «быки» заработали 28 очков и отстали от «Баварии», идущей первой, всего на 2 зачетных балла.

Все хорошо у команды Нагельсманна сложилось в ЛЧ. В непростой группе она заняла вторую строчку. В заключительных еврокубковых играх «быки» дожали «Истанбул» (4:3), а затем одолели «МЮ» (3:2).

В декабрьских матчах Бундеслиги «РБ Лейпциг» скатал ничью с «Баварией» (3:3), обыграл «Вердер» (2:0) и «Хоффенхайм» (1:0). А в последнем матче РБ не справился с «Кельном» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Аугсбурга» в матче 1/16 финала Кубка Германии оценивается в 5.65, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «РБ Лейпцига» — 1.58.

Безусловно, на этой стадии Кубка «РБ Лейпциг» будет явным фаворитом. Но «Аугсбургу» терять особо нечего, поэтому он выложится на максимум в предстоящем поединке.

В текущем сезоне чемпионата «быки» добыли сухую победу над «Аугсбургом» (2:0), а вот в прошлой их кубковой встрече команды по разу обменялись голами, а затем РБ хлопнул соперников в дополнительное время (2:1).

От грядущего матча также можно ожидать высокой результативности и забитых мячей в сетку обеих сторон. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.67. 0