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    Окажется ли удачным выезд «Вулвз» на «Терф Мур»?

    «Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Вулверхэмптон»
    Даниэл Поденсе
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 21 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2020 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 20:30 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Бернли»

    Команда из одноименного города за 12 матчей смогла набрать 10 очков. С такими показателями она занимает 17 место в таблице и опережает ближайший клуб из зоны вылета на 1 балл.

    Первую победу в Премьер-лиге «Бернли» добыл в девятом туре. Тогда на «Терф Мур» бордовые минимально обыграли «Кристал Пэлас» (1:0). Ну а в следующих четырех играх команда добыла 5 очков.

    В конце ноября подопечные Шона Дайча встретились с «Манчестер Сити». На «Этихад» гости получили в свою сетку пять мячей, а сами не забили ни разу (0:5).

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    В первой декабрьской встрече «Бернли» расписал мировую с «Эвертоном» (1:1), после чего была победа над «Арсеналом» на «Эмирейтс» (1:0). В последнем поединке бордовые скатали ничью с «Астон Виллой» (0:0).

    «Вулверхэмптон»

    В отличие от «Бернли», «Вулвз» провели на 1 матч больше. В 13 поединках эта команда набрала 20 очков, благодаря чему она занимает десятое место в Премьер-лиге, отставая от еврокубковой зоны на 3 балла.

    Но в последних поединках «Вулверхэмптон» играет нестабильно и часто транжирит очки. В недавних шести турах «волки» победили всего дважды. В трех встречах команда проиграла.

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    • Одно из поражений было зафиксировано 8 ноября, когда подопечные Нуну Эшпириту Санту в 8-м туре уступили «Лестеру» (0:1). А затем была ничья с «Саутгемптоном» (1:1).

    В конце осени «бродяги» одолели «Арсенал» (2:1). В первой половине декабря «Вулверхэмптон» влетел «Ливерпулю» (0:4) и «Астон Вилле» (0:1). Среди недели «волки» обыграли «Челси».

    Прогноз и ставка

    На победу «Бернли» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 3.22, а на победу «Вулверхэмптона» — 2.28.

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    В текущем сезоне «Вулвз» играют с переменчивым успехом, но ведут борьбу за еврокубковую зону.

    Поэтому сейчас команде нужны очки в каждом матче. В игре с «Бернли», который борется за выживание, «бродяги» должны брать максимум баллов.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 с коэффициентом 1.69. 0

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