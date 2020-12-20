«Васко да Гама» — «Сантос». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.59 на матч чемпионата Бразилии 20 декабря 2020 года

В 26-м туре бразильской Серии А «Васко да Гама» примет «Сантос» на одноименном стадионе в Рио-де-Жанейро. Поединок состоится 20 декабря и начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Васко да Гама» — «Сантос».

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» провально проводит этот сезон. В чемпионате команда идет в зоне вылета, имея в своем активе 25 очков, отставая от безопасной строки на три балла.

Попутно клуб из Рио-де-Жанейро неудачно выступил и в южноамериканском кубке. Сперва бразильцы прошли коллектив из Венесуэлы, после чего были остановлены «Дефенса и Хустисия» из Аргентины.

Сейчас у команды 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой она четыре раза сыграла вничью и потерпела три фиаско. Так в минувшем туре она на своем поле расписала мировую с «Флуминенсе» (1:1), прервав т.с. серию из трех поражений.

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На своем стадионе «Васко да Гама» в текущем чемпионате добыл три виктории, четыре раза делил очки с оппонентами и пять матчей проиграл, разница мячей в этих играх составила 11:14.

«Сантос»

«Сантос» с 38 набранными очками расположился на восьмой строке в турнирной таблице бразильской Серии А, однако четвертая строка находится на расстоянии трех пунктов.

Накануне «черно-белые» пробились в полуфинал Кубка Либертадорес, пройдя «Гремио», выиграв дома 4:1 после гостевых 1:1. Отметим, что этой викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, где дважды проиграли.

В своей последней проведенной игре внутреннего первенства коллектив был разгромлен в гостях «Фламенго» (1:4), а туром ранее на своем поле расписал мировую с «Палмейрасом» (2:2).

Вне родных стен «Сантос» в текущем розыгрыше бразильской Серии А выиграл четыре встречи, трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 12:17.

В первом круге на поле «Сантоса» эти команды расписали мировую со счетом 2:2, а в прошлом сезоне «черно-белые» выиграли у «Васко да Гама» дважды — 3:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сантоса» предлагают — 2.52.

На викторию «Васко да Гама» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.34.

Вполне возможно, что после поединка в КЛ «Сантос» не сможет рассчитывать на три очка в предстоящей игре. Наш прогноз и ставка на эту встречу — 1Х. 0