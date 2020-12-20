«Порту» — «Насьонал». Прогноз (к. 2.45) и ставки на чемпионат Португалии 20 декабря 2020 года

«Порту» сыграет в гостях с «Насьоналом» в рамках 10-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 20 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Насьонал».

«Порту»

«Порту» вряд ли доволен своими результатами в национальном чемпионате. На данный момент «драконы» занимают третье место, а отставание от лидера «Спортинга» составляет уже четыре очка.

«Порту» бодро провел первые матчи, уверенно выиграл у «Браги» и «Боавишты», забив в общей сложности восемь мячей, но потом что-то сломалось.

В третьем туре «Порту» неожиданно проиграл дома «Маритиму», а в следующем матче разошелся миром с лиссабонским «Спортингом».

Все прогнозы на футбол

После победы над «Жил Висенте» (1:0) клуб проиграл «Пасуш де Феррейре» (2:3), после чего команда не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах при одной ничьей, благодаря чему в вышла в плей-офф ЛЧ.

«Насьонал»

По итогам девяти туров «Насьонал» занимает 11-ю строчку. Коллектив набрал 10 очков и опережает зону вылета на два балла.

Между тем, отставание от зоны еврокубков составляет шесть баллов. Это значит, что команда скорее ближе к борьбе за выживание, чем за Лигу Европы.

Задел такого результат был сделан в первых шести турах. По их итогам клуб одержал одну победу при четырех ничьих.

Затем ему удалось выиграть в двух поединках, один из которых имел место в Кубке Португалии. В двух предыдущих встречах команда потерпела два поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45. 0