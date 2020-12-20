«Порту» — «Насьонал». Прогноз (к. 2.45) и ставки на чемпионат Португалии 20 декабря 2020 года

«Порту»
«Порту» вряд ли доволен своими результатами в национальном чемпионате. На данный момент «драконы» занимают третье место, а отставание от лидера «Спортинга» составляет уже четыре очка.
«Порту» бодро провел первые матчи, уверенно выиграл у «Браги» и «Боавишты», забив в общей сложности восемь мячей, но потом что-то сломалось.
В третьем туре «Порту» неожиданно проиграл дома «Маритиму», а в следующем матче разошелся миром с лиссабонским «Спортингом».
После победы над «Жил Висенте» (1:0) клуб проиграл «Пасуш де Феррейре» (2:3), после чего команда не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах при одной ничьей, благодаря чему в вышла в плей-офф ЛЧ.
«Насьонал»
По итогам девяти туров «Насьонал» занимает 11-ю строчку. Коллектив набрал 10 очков и опережает зону вылета на два балла.
Между тем, отставание от зоны еврокубков составляет шесть баллов. Это значит, что команда скорее ближе к борьбе за выживание, чем за Лигу Европы.
Задел такого результат был сделан в первых шести турах. По их итогам клуб одержал одну победу при четырех ничьих.
Затем ему удалось выиграть в двух поединках, один из которых имел место в Кубке Португалии. В двух предыдущих встречах команда потерпела два поражения.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45. 0