«Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.20 на матч Серии А 20 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 20 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Рома».

«Аталанта»

Футбольный клуб из Бергамо сыграл в 11 матчах из 12 возможных. За все эти поединки команда заработала 18 зачетных баллов и заняла восьмое место в турнирной таблице.

В пяти последних турах Серии А «Аталанта» четырежды потеряла очки. В одном из таких поединков «провинциалы» на «Атлети Адзурри д’Италия» скатали ничью с «Интером» (1:1).

Затем была гостевая встреча со «Специей», в которой забитых мячей так и не увидели (0:0). В последнем ноябрьском матче «Аталанта» уступила «Вероне» (0:2). А в декабре клуб из Бергамо раскатал «Фиорентину» (3:0) и расписал мировую с «Ювентусом» (1:1).

Календарь и таблица Серии А

В Лиге чемпионов подопечные Джана Пьеро Гасперини выглядели лучше. В трех решающих матчах «Атланта» хлопнула «Ливерпуль» (2:0), сыграла ничью с «Мидтьюлланном» и одолела «Аякс» (1:0). В квартете D она заняла второе место.

«Рома»

Римская команда, в отличие от «Аталанты», сыграла во всех поединках текущего сезона. В этих встречах она набрала 24 балла, благодаря чему в турнирной таблице Серии А занимает четвертое место.

В двух матчах итальянского первенства из четырех последних «Рома» потеряла очки. В одном из проблемных поединков желто-красные в Неаполе были разбиты «Наполи» (0:4).

А в десятом туре подопечные Паулу Фонсеки на «Олимпико» скатали нулевую ничью с «Сассуоло» (0:0). Последние матчи в Серии А закончились победами над «Болоньей» (5:1) и «Торино» (3:1).

В групповом раунде Лиги Европы «Рома» финишировала первой, набрав 13 очков. Единственное поражение немотивированная римская команда потерпела от ЦСКА София (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Аталанты» в игре 13-го тура Серии А оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.86, а на победу «Ромы» — 3.08.

В текущем сезоне «Рома» является одной из самых забивных команд чемпионата. На ее счету 27 мячей в 12 поединках. «Аталанта» же отличилась 22 раза.

Дуэль двух атакующих команд может порадовать высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — тотал первого тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.20. 0