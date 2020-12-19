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    «Севилья» — «Вальядолид»: защита будет сильнее атаки?

    «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Испании 19 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Вальядолид»
    Жюль Кунде
    В 14-м туре Примеры «Севилья» будет принимать «Вальядолид». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 19 декабря. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2020 года
    Севилья
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    «Севилья»

    «Севилья» 15 декабря провела матч Кубка Испании. Команда Хулена Лопетеги без проблем справилась с «Лусеной», одержав победу со счетом 3:0.

    Эта победа стала для «Севильи» третьей подряд — ранее она обыграла «Хетафе» в Примере со счетом 1:0 и «Ренн» в ЛЧ со счетом 3:1.

    В Примере «Севилья» выиграла в четырех последних матчах из пяти, уступив лишь «Реалу» (0:1).

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    «Севилья» после 11 матчей набрала 19 очков и в таблице чемпионата Испании занимает шестое место, но имеет матчи в запасе. Забито у севильцев довольно мало (13 голов), но и пропустили они всего 9 мячей (меньше только у двух команд).

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» также 15 декабря играл в Кубке Испании и тоже одержал разгромную победу — 5:0.

    Для команды эта победа стала второй подряд. Перед этим она обыграла «Осасуну» в Примере со счетом 3:2, прервав серию без побед из двух игр (1:1 с «Леванте» и 0:2 от «Атлетико»).

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  • 16/12/2020

    • В таблице Примеры «Вальядолид» идет совсем рядом с зоной вылета. Команда набрала 13 очков в 13 матчах и занимает 17-е место в таблице. Забито у «Вальядолида» 14 голов, а пропущено 20.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 1,59 на «Севилью», 4,06 — на ничью и 6,95 — на «Вальядолид».

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    В рамках чемпионата Испании «Севилья» выиграла у «Вальядолида» 84 раза, уступила в 40 случаях, а еще 18 матчей завершились вничью.

    Прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,70. 0

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