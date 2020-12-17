«Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.42 на матч чемпионата России 17 декабря 2020 года

В четверг, 17 декабря, в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги казанский «Ахмат» в Грозном сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по Москве. Прогноз на «Ахмат» — «Рубин».

«Ахмат»

После 18 туров у «Ахмата» на счету числится 25 очков и он занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от топ-4 на семь баллов.

В своем последнем проведенном поединке первенства грозненцы проиграли дома 0:1 «Ростову», а туром ранее они уступили в гостях «Сочи» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды победили.

Так одолеть в этот период удалось на своей территории «Уфу» (3:1) и «Краснодар» (2:0), а также в гостях «Тамбов» (1:0). Еще было две ничьи, которые были дома с «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

Чеченский коллектив неплохо проводит домашние встречи, выиграв в этом сезоне в четырех из девяти, а также дважды сыграв вничью и три раза проиграв, разница мячей — 12:9.

«Рубин»

С 27 зачетными пунктами «Рубин» находится на строку выше, чем предстоящий противник.

Казанский коллектив сейчас переживает безничейный 9-матчевый период, проиграв в этом отрезке пять встреч при четырех проигрышных результатах.

Так в последнем игровом туре «рубиновые» на выезде минимально переиграли кризисный «Тамбов» со счетом 1:0, а матчем ранее они уступили в Москве «Локомотиву» (1:3).

«Рубин» имеет неплохую выездную статистику в этом чемпионате России, выиграв пять матчей при четырех фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 13:14.

В первом круге в Грозном эти клубы расписали мировую (1:1), а в прошедшем первенстве «Рубин» взял четыре очка в поединках с «Ахматом», выиграв дома 1:0 и сыграв вничью в гостях 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.20.

На викторию «Рубина» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.42.

Вполне возможно, что соседи по турнирной таблице между собой поделят очки. Рекомендуем в этой игре ставить на ничью. 0