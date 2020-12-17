ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппАПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» Микель АртетаКризис «Арсенала». Почему команда Артеты оказалась в яме? Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • 00:58
    • «Вест Бромвич» вырвал ничью у «Ман Сити»
  • 22:56
    • Гол Нету позволил «Вулверхэмптону» выиграть у «Челси»
  • 02:00
    • «Реал» одержал победу над «Атлетиком»
  • 00:39
    • «Лацио» сыграл вничью с «Беневенто»
  • 00:30
    • Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», «Унион» упустил победу над «Штутгартом»
  • 22:29
    • Хэт-трик Штиндля спас менхенгладбахскую «Боруссию» от поражения
  • 21:42
    • Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Соседи по турнирке поделят очки?

    «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.42 на матч чемпионата России 17 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Рубин»
    «Рубин»
    В четверг, 17 декабря, в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги казанский «Ахмат» в Грозном сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по Москве. Прогноз на «Ахмат» — «Рубин».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Декабря 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    После 18 туров у «Ахмата» на счету числится 25 очков и он занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от топ-4 на семь баллов.

    В своем последнем проведенном поединке первенства грозненцы проиграли дома 0:1 «Ростову», а туром ранее они уступили в гостях «Сочи» со счетом 0:2. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой трижды победили.

    Так одолеть в этот период удалось на своей территории «Уфу» (3:1) и «Краснодар» (2:0), а также в гостях «Тамбов» (1:0). Еще было две ничьи, которые были дома с «Зенитом» (2:2) и «Локомотивом» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Чеченский коллектив неплохо проводит домашние встречи, выиграв в этом сезоне в четырех из девяти, а также дважды сыграв вничью и три раза проиграв, разница мячей — 12:9.

    «Рубин»

    С 27 зачетными пунктами «Рубин» находится на строку выше, чем предстоящий противник.

    Казанский коллектив сейчас переживает безничейный 9-матчевый период, проиграв в этом отрезке пять встреч при четырех проигрышных результатах.

  • Трансферный дайджест. 8-14 декабря
  • Зачем Райола дал резонансное интервью, с кем может расстаться «Барселона», какие варианты рассматривает Алаба и другие трансферные новости последних дней
  • 14/12/2020

    • Так в последнем игровом туре «рубиновые» на выезде минимально переиграли кризисный «Тамбов» со счетом 1:0, а матчем ранее они уступили в Москве «Локомотиву» (1:3).

    «Рубин» имеет неплохую выездную статистику в этом чемпионате России, выиграв пять матчей при четырех фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 13:14.

    В первом круге в Грозном эти клубы расписали мировую (1:1), а в прошедшем первенстве «Рубин» взял четыре очка в поединках с «Ахматом», выиграв дома 1:0 и сыграв вничью в гостях 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.20.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Рубина» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.42.

    Вполне возможно, что соседи по турнирной таблице между собой поделят очки. Рекомендуем в этой игре ставить на ничью. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Цзю — Морган
  • Бокс
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.42 на матч чемпионата России 17 декабря 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.42
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры