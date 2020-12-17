«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч АПЛ 17 декабря 2020 года

В матче 13 тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» примет «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Бремелл Лейн». Начало матча 17 декабря в 23:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

«Шеффилд Юнайтед»

Хозяева никак не могут выиграть. Их серия без побед достигла семи поражений подряд. Всего команда Криса Уайлдера проиграла в 11 поединках сезона и лишь раз сыграла вничью.

«Клинки» замыкают турнирную таблицу, имея пункт в активе и уже сейчас отрыв от спасительной 17 строчки составляет 8 очков. Если «Шеффилд Юнайтед» продолжит так пропускать — 21 гол, третий с конца результат лиги — спастись от вылета шансов не будет.

В прошлый раз команда проиграла «Саутгемптону» 0:3. Одному из конкурентов по борьбе за выживание — «Вест Бромвичу» — «Шеффилд» проиграл 0:1. С тем же счетом коллектив Уайлдера проиграл «Вест Хэму» и также был слабее «Лестера» (1:2).

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На домашнем поле «клинки» проиграли три матча подряд, забив лишь один гол за этот период.

«Манчестер Юнайтед»

Сыграв 11 матчей, «Манчестер Юнайтед» занимает 8 место, имея 20 очков. В чемпионате команда Сульшера не проигрывает уже 5 матчей — 4 победы и ничья.

Ничья была в игре с «Ман Сити», которая закончилась нулевой ничьей. Две последние победы гости добыли волевым способом. Они проигрывали «Вест Хэму» и победили 2:1, а также уступали «Саутгемптону» и выиграли 3:2.

В итоге, «красные дьяволы» имеют 6 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

Напомним, что в Лиге чемпионов «манкунианцы» потерпели неудачу и вышли в плей-офф Лиги Европы. Они проиграли два последних поединка — 1:3 ПСЖ и 1:3 «Лейпциг». Получается, что в четырех играх у «Юнайтед» была только одна победа.

Прогноз и ставка

Победу «Шеффилда» букмекеры дают за 7.20. На победу «Ман Юнайтед» они установили коэффициент 1.48. Ничья выставлена за 4.50.

Гости имеют лучшую гостевую статистику на данный момент — 5 побед в 5 матчах. Во всех пяти случаях «красные дьяволы» забивали больше двух мячей. Ставим на победу МЮ с форой -1 за 1.79.

В 4 из 5 матчей «Шеффилда» в первом тайме забивались голы. В некоторых случаях больше одного. Ставим на тотал первого тайма больше 1.0 за 1.77. 0