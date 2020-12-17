«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.45 на чемпионат Англии 17 декабря 2020 года

«Астон Вилла» встретится на своем поле с «Бернли» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 декабря на «Вилла Парк», начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Бернли».

«Астон Вилла»

Представители Бирмингема занимают 11 позицию в рейтинге чемпионата с 18 зачетными баллами на счету. От зоны Лиги Европы команда отстает на четыре очка при трех матчах в запасе в сравнении с пятым «Челси».

На старте сезона «Астон Вилла» выглядела здорово, находилась в зоне ЛЧ и провела четыре поединка без поражений во всех турнирах. А затем случился вылет из Кубка Англии от «Сток Сити» (0:1).

После того поединка «Львы» успели опозорить «Ливерпуль» (7:2) и обыграть «Лестер» (1:0). А в следующих пяти играх подопечные Дина Смита четырежды уступили. В конце октября было разгромное поражение от «Лидса» (0:3).

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1 ноября «Вилла» оказалась слабее «Сотона» (3:4). Далее клуб из Бирмингема сумел разгромить «Арсенал» (3:0), потерпел поражения от «Брайтона» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2), но в прошлом туре одолел «Вулвз» (1:0).

«Бернли»

Будущий соперник «Астон Виллы» за 11 поединков первенства заработала девять очков, вследствие чего она находится аккурат над зоной вылета на 17 месте.

Часто накапливать баллы «Бернли» начал лишь после поражения от «Челси» (0:3). До этого бордовые имели только одно очко. А с ноября и по 13 декабря команда заработала восемь зачетных пунктов.

В начале прошлого месяца подопечные Шона Дайча в гостях расписали мировую с «Брайтоном» (0:0), а 23 числа «Бернли» добыл первую победу в сезоне, одолев на своем поле «Кристал Пэлас» (1:0).

В следующем поединке бордовые крупно уступили «Манчестер Сити» (0:5), затем добыл ничью с «Эвертоном» (1:1), а в прошлом туре сенсационно обыграл «Арсенал» (1:0) на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45. 0