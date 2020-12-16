«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.95 на чемпионат Испании 16 декабря 2020 года

«Барселона» встретится на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках перенесенного матча чемпионата Испании. Игра пройдет 16 декабря на «Камп Ноу», начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Реал Сосьедад».

«Барселона»

На прошлой неделе «Барселона» провела два матча, после которых будущее команды стало еще более туманным. Сейчас никто не возьмется прогнозировать, что ждет каталонский клуб в текущем сезоне.

После болезненного поражения от «Ювентуса» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» с трудом выиграла у «Леванте» благодаря голу Лионеля Месси.

В предыдущих девяти матчах Ла Лиги у «Барселоны» четыре поражения и только три победы. В таблице команда Рональда Кумана находится на восьмом месте.

У «Барсы» есть еще два матча в запасе, но даже с учетом этого пока не похоже, что сине-гранатовые смогут ввязаться в борьбу за чемпионский титул.

«Реал Сосьедад»

Между тем, «Реал Сосьедад» на данный момент возглавляет таблицу чемпионата Испании. В 13-ти матчах баски набрали 26 очков.

Результат мог быть еще лучше, но в трех предыдущих матчах «Реал Сосьедад» сыграл вничью, не сумев победить «Вильярреал», «Алавес» и «Эйбар».

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Интересно, что «Реал Сосьедад» ни разу не проиграл в шести выездных матчах, в которых набрал 14 очков и пропустил лишь два мяча.

Более того, в текущем сезоне Ла Лиги «Реал Сосьедад» еще ни разу не пропускал больше одного мяча. При этом баски лидируют по количеству забитых мячей — сейчас в активе команды 23 гола.

Прогноз и ставка

Победу «Барселоны» букмекеры предлагают за 1.64, на ничью можно поставить за 4.40, а на «Реал Сосьедад» — за 4.95.

До сих пор «Барса» исправно обыгрывала «Реал Сосьедад» на своем поле. Последний раз команда из Сан-Себастьяна набирала очки на «Камп Ноу» в 1995 году.

Однако сейчас ситуация складывается таким образом, что супер серия «Барселоны» в домашних матчах с «Реал Сосьедадом» может прерваться. Непонятное настроение Месси, проблемы в обороне и слабая игра остальных игроков — так много поводов поставить против каталонцев давно не было.

Ставка — победа «Реал Сосьедада» или ничья за 2.34.

А также ставка на тотал «Реал Сосьедада» больше 1,5 за 2.95. «Барселона» почти в каждом матче позволяет соперникам устраивать шоу около своих ворот, и предстоящая игра вряд ли станет исключением. 0