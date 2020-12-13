«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 13 декабря 2020 года

В 12 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 13 декабря. Начало встречи — в 17:15 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

«Кристал Пэлас»

Команда, базирующаяся в южной части Лондона, за 11 сыгранных матчей заработала 16 очков. На данный момент в таблице она находится на 11 месте. А от зоны еврокубков этот клуб отстал на 4 пункта.

Во всех поединках текущего сезона «Кристал Пэлас» играет непредсказуемо, из-за чего их часто подводят финальные результаты. В шести последних матчах «стекольщики» по три раза победили и проиграли.

В 6-м туре Премьер-лиги команда Роя Ходжсона одолела «Фулхэм» (2:1), а после этого на «Молинью» гости потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (0:2). В начале ноября «орлы» раскатали «Лидс» (4:1).

Календарь и таблица АПЛ

После удачного матча «Кристал Пэлас» неожиданно уступил «Бернли» (0:1). Далее было поражение от «Ньюкасла» (0:2), а в последнем поединке лондонский клуб разбил «Вест Бромвич» (5:1).

«Тоттенхэм»

Другой коллектив, представляющий Лондон, в турнирной таблице Премьер-лиги находится на первом месте. В 11 поединках лилейно-белые заработали 24 очка. Столько же баллов имеет и «Ливерпуль».

После поражения от «Антверпена» в Лиге Европы (0:1) «Тоттенхэм» провел 9 матчей во всех турнирах и больше никому не проиграл. Кроме того, в этих поединках «шпоры» 7 раз выходили победителями.

В чемпионате Англии команда Жозе Моуринью взяла верх над «Брайтоном» (2:1), «Вест Бромвичем» (1:0), «Манчестер Сити» (2:0), скатала ничейку с «Челси» (0:0) и прихлопнула «Арсенал» (2:0).

Между этими матчами «Тоттенхэм» в Лиге Европы дважды разбил «Лудогорец» (3:1; 4:0), расписал мировую с клубом ЛАСК (3:3) и взял реванш у «Антверпена» (2:0). В итоге в группе «шпоры» финишировали первыми.

Прогноз и ставка

Победа «Кристал Пэлас» в игре 12-го тура АПЛ оценивается 4.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Тоттенхэма» — 1.78.

В предстоящем матче на «Селхерст Парк» в ограниченном количестве появятся зрители. Разумеется, при болельщиках команды будут выкладываться на максимум.

Но «Кристал Пэлас» в текущем сезоне очень нестабилен и коллектив Жозе не намерен терять лидерство в подобной игре. Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.78. 0