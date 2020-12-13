«Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Серии А 13 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 13 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Фиорентина».

«Аталанта»

Команда из Бергамо сыграла в девяти матчах чемпионата. В этих поединках она набрала 14 очков, поэтому пока в таблице идет девятой, отставая от еврокубковой зоны на 4 пункта.

Последняя победа «Аталанты» в Серии А была зафиксирована еще в конце октября. Тогда «провинциалы» в рамках шестого тура на выезде одержали верх над «Кротоне» (2:1).

С тех пор в чемпионате команда Джана Пьеро Гасперини успела сыграть трижды, но заработала она всего 2 очка. В упомянутых поединках клуб из Бергамо скатал ничью с «Интером» (1:1) и «Специей» (0:0), а также уступил «Вероне» (0:2).

Все прогнозы на Серию А

А в Лиге чемпионов «Аталанта» смогла обеспечить себе путевку в плей-офф. В трех заключительных поединках в еврокубках «провинциалы» победили «Ливерпуль» (2:0), расписали мировую с «Мидтьюлланном» (1:1) и одолели «Аякс» (1:0).

«Фиорентина»

Футбольный клуб из Флоренции находится рядом с зоной вылета. За 10 поединков Серии А он заработал 9 очков. От красной зоны «фиалки» оторвались всего на 3 пункта.

В конце октября «Фиорентина» сразилась с «Падовой» в Кубке страны и прошла представителей Серии С (2:1). А в чемпионате Италии коллектив из Флоренции не побеждал давно.

После игры в Кубке фиолетовые потерпели поражение от «Ромы» (0:2), после чего была ничья с «Пармой» (0:0). Затем команда сменила тренера. Клубом стал руководить Чезаре Пранделли. В первой игре под его крылом флорентийцы влетели «Беневенто» (0:1).

Далее была встреча в 1/16 финала Кубка. В ней «Фиорентина» обыграла «Удинезе» в овертайме (1:0). В последних матчах Серии А команда Пранделли влетела «Милану» (0:2) и скатала вничью с «Дженоа» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.28, а на победу «Фиорентины» — 4.72.

Удачное завершение группового раунда ЛЧ позволило ослабить давление на команду Гасперини. Теперь коллектив из Бергамо должен улучшить положение в национальном первенстве.

Несмотря на сложный выезд в Амстердам, «провинциалам» хватит силенок, чтобы дома взять три очка в игре с ослабленной «Фиорентиной». Наши прогноз и ставка — победа «Аталанты» с коэффициентом 1.72. 0