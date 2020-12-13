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    Сможет ли «Аталанта» выбраться из серии без побед в чемпионате?

    «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Серии А 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Фиорентина»
    Робин Госенс
    В 11 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 13 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Декабря 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 17:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    Команда из Бергамо сыграла в девяти матчах чемпионата. В этих поединках она набрала 14 очков, поэтому пока в таблице идет девятой, отставая от еврокубковой зоны на 4 пункта.

    Последняя победа «Аталанты» в Серии А была зафиксирована еще в конце октября. Тогда «провинциалы» в рамках шестого тура на выезде одержали верх над «Кротоне» (2:1).

    С тех пор в чемпионате команда Джана Пьеро Гасперини успела сыграть трижды, но заработала она всего 2 очка. В упомянутых поединках клуб из Бергамо скатал ничью с «Интером» (1:1) и «Специей» (0:0), а также уступил «Вероне» (0:2).

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    А в Лиге чемпионов «Аталанта» смогла обеспечить себе путевку в плей-офф. В трех заключительных поединках в еврокубках «провинциалы» победили «Ливерпуль» (2:0), расписали мировую с «Мидтьюлланном» (1:1) и одолели «Аякс» (1:0).

    «Фиорентина»

    Футбольный клуб из Флоренции находится рядом с зоной вылета. За 10 поединков Серии А он заработал 9 очков. От красной зоны «фиалки» оторвались всего на 3 пункта.

    В конце октября «Фиорентина» сразилась с «Падовой» в Кубке страны и прошла представителей Серии С (2:1). А в чемпионате Италии коллектив из Флоренции не побеждал давно.

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    • После игры в Кубке фиолетовые потерпели поражение от «Ромы» (0:2), после чего была ничья с «Пармой» (0:0). Затем команда сменила тренера. Клубом стал руководить Чезаре Пранделли. В первой игре под его крылом флорентийцы влетели «Беневенто» (0:1).

    Далее была встреча в 1/16 финала Кубка. В ней «Фиорентина» обыграла «Удинезе» в овертайме (1:0). В последних матчах Серии А команда Пранделли влетела «Милану» (0:2) и скатала вничью с «Дженоа» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.28, а на победу «Фиорентины» — 4.72.

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    Удачное завершение группового раунда ЛЧ позволило ослабить давление на команду Гасперини. Теперь коллектив из Бергамо должен улучшить положение в национальном первенстве.

    Несмотря на сложный выезд в Амстердам, «провинциалам» хватит силенок, чтобы дома взять три очка в игре с ослабленной «Фиорентиной». Наши прогноз и ставка — победа «Аталанты» с коэффициентом 1.72. 0

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