«Арсенал» — «Бернли». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 13 декабря 2020 года

В 12 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 13 декабря. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Бернли».

«Арсенал»

Текущий сезон в Премьер-лиге складывается для лондонцев ужасно. За 11 туров «канониры» заработали всего 13 очков, из-за чего в таблице они занимают 15 строчку.

Сейчас эта команда находится на одинаковом расстоянии от еврокубков и от зоны вылета. А последний раз в АПЛ «Арсенал» побеждал 1 ноября. Тогда «пушкари» обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Затем в чемпионате Англии команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:3), расписала мировую с «Лидсом» (0:0), а также влетела «Вулверхэмптону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2).

Календарь и таблица АПЛ

За все неудачи в АПЛ «Арсенал» отыгрывался на слабых соперниках в Лиге Европы. После встречи с МЮ лондонцы в еврокубках разгромили «Мольде» (4:1; 3:0), хлопнули «Рапид» (4:1) и разобрались с «Дандолком» (4:2).

«Бернли»

Будущий соперник «Арсенала» выглядит в этом сезоне не лучше. За 10 поединков первенства команда из Бернли заработала 6 очков, вследствие чего она находится в зоне вылета на 18 месте.

Часто накапливать баллы «Бернли» начал лишь после поражения от «Челси» (0:3). До этого бордовые имели только 1 очко. А с ноября и по 5 декабря команда заработала 5 зачетных пунктов.

В начале прошлого месяца подопечные Шона Дайча в гостях расписали мировую с «Брайтоном» (0:0), а 23 числа «Бернли» добыл первую победу в сезоне, одолев на своем поле «Кристал Пэлас» (1:0).

В следующем поединке бордовые крупно влетели «Манчестер Сити» (0:5), а в последнем на сегодняшний день матче «Бернли» скатал ничью с «Эвертоном» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.36, а на победу «Бернли» — 5.90.

В отличие от ЛЕ, в чемпионате лондонцы горят. Но сейчас их ждет поединок с клубом из красной зоны. «Канониры» обыгрывали «Бернли» на «Эмирейтс» в каждом матче с 2009 года.

С удобным соперником «пушкари» должны брать 3 очка и громить гостей крупно, чтобы в дальнейшем обрести хоть какую-то уверенность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 с коэффициентом 1.73. 0