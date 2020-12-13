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    Прервет ли «Арсенал» серию без побед в чемпионате?

    «Арсенал» — «Бернли». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Бернли»
    Эдвард Нкетиа
    В 12 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 13 декабря. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Декабря 2020 года
    Арсенал Лондон
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    «Арсенал»

    Текущий сезон в Премьер-лиге складывается для лондонцев ужасно. За 11 туров «канониры» заработали всего 13 очков, из-за чего в таблице они занимают 15 строчку.

    Сейчас эта команда находится на одинаковом расстоянии от еврокубков и от зоны вылета. А последний раз в АПЛ «Арсенал» побеждал 1 ноября. Тогда «пушкари» обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    Затем в чемпионате Англии команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:3), расписала мировую с «Лидсом» (0:0), а также влетела «Вулверхэмптону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    За все неудачи в АПЛ «Арсенал» отыгрывался на слабых соперниках в Лиге Европы. После встречи с МЮ лондонцы в еврокубках разгромили «Мольде» (4:1; 3:0), хлопнули «Рапид» (4:1) и разобрались с «Дандолком» (4:2).

    «Бернли»

    Будущий соперник «Арсенала» выглядит в этом сезоне не лучше. За 10 поединков первенства команда из Бернли заработала 6 очков, вследствие чего она находится в зоне вылета на 18 месте.

    Часто накапливать баллы «Бернли» начал лишь после поражения от «Челси» (0:3). До этого бордовые имели только 1 очко. А с ноября и по 5 декабря команда заработала 5 зачетных пунктов.

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    • В начале прошлого месяца подопечные Шона Дайча в гостях расписали мировую с «Брайтоном» (0:0), а 23 числа «Бернли» добыл первую победу в сезоне, одолев на своем поле «Кристал Пэлас» (1:0).

    В следующем поединке бордовые крупно влетели «Манчестер Сити» (0:5), а в последнем на сегодняшний день матче «Бернли» скатал ничью с «Эвертоном» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.36, а на победу «Бернли» — 5.90.

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    В отличие от ЛЕ, в чемпионате лондонцы горят. Но сейчас их ждет поединок с клубом из красной зоны. «Канониры» обыгрывали «Бернли» на «Эмирейтс» в каждом матче с 2009 года.

    С удобным соперником «пушкари» должны брать 3 очка и громить гостей крупно, чтобы в дальнейшем обрести хоть какую-то уверенность. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 с коэффициентом 1.73. 0

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