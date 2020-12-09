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    Добудет ли «Олимпиакос» путевку в Лигу Европы?

    «Олимпиакос» — «Порту». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Порту»
    Ахмед Хасан Кока
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 9 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Порту».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 09 Декабря 2020 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 23:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.35
  • Ставка!
    •

    «Олимпиакос»

    Греческая команда из города Пирей находится в таблице группы C на третьем месте. В пяти матчах она заработала 3 очка. Кроме Лиги Европы, этому клубу в еврокубках ничего не пока не светит. Но и туда путевку нужно еще заслужить.

    В первой встрече текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Олимпиакос» вырвал победу у «Марселя» (1:0). Но после этого красно-белые на «Драгау» оказались слабее «Порту» (0:2).

    Без набранных баллов подопечные Педро Мартинша остались и в стыковых матчах с «Манчестер Сити» (0:3; 0:1). А в пятом туре греческий клуб потерпел поражение от «Марселя» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Греции «Олимпиакос» находится на первом месте с 25 очками. В прошлую субботу красно-белые дома разгромили команду «Волос» (4:1).

    «Порту»

    Португальская команда из одноименного города несколько туров назад обеспечила себе путевку в плей-офф. Выйдет из группы она со второго места. В пяти матчах этот коллектив заработал 10 баллов.

    В стартовом поединке Лиги чемпионов «Порту» в Англии не справился с «Манчестер Сити» (1:3). А затем «драконы» на своем поле прихлопнули «Олимпиакос» (2:0).

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    • Подняться вверх по таблице команде Сержиу Консейсау удалось благодаря победным играм с «Марселем» (3:0; 2:0). А в пятом туре сине-белые расписали мировую с «Манчестер Сити».

    В домашнем первенстве «Порту» замыкает топ-3 с 19 очками на счету. От лидеров «драконы» отстали на 4 балла. В последней встрече в рамках Примейры-лиги команда Консейсау не без проблем победила «Тонделу» (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 3.66, а на победу «Порту» — 4.82.

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    В заключительном матче клубу из Греции нужно брать три очка. Тогда поединок «Марселя» в Англии уже не будет иметь никакого значения, так как красно-белые добудут путевку в Лигу Европы.

    Но португальский клуб не станет командой для битья. В гостях «драконы» могут обломать все надежды «Олимпиакоса». Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 2.07. 0

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