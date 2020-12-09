«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на «МСХ Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль».

«Мидтьюлланн»

Скромная команда из Дании ожидаемо не выдержала конкуренции с «Ливерпулем», «Аталантой» и «Аяксом», из-за чего в квартете D она заняла последнее место с одним баллом на счету.

В первом поединке группового этапа «Мидтьюлланн» у себя дома крупно проиграл «Аталанте» (0:4), а затем была встреча с «Ливерпулем» на «Энфилде», в которой датчане также остались ни с чем (0:2).

В третьем и четвертом турах подопечные Бриана Приске навязали борьбу «Аяксу», но класса этому коллективу не хватило, из-за чего команда пережила еще два поражения (1:2; 1:3). А в матче с «Аталантой» «волки» добыли единственный балл на групповой стадии (1:1).

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А вот в домашнем чемпионате «Мидтьюлланн» находится на первом месте с 23 очками на счету. Перед возобновлением ЛЧ команда Бриан Приске на выезде обыграла «Вайле» (2:0).

«Ливерпуль»

Английский клуб на групповой стадии не только обеспечил себе путевку в плей-офф, но и забронировал первое место. За 5 туров красные набрали 12 очков и опередили ближайшего конкурента на 4 пункта.

На старте еврокубковой кампании «Ливерпуль» в Амстердаме скромно обошелся с «Аяксом» (1:0), после чего на своем поле «мерсисайдцы» одержали верх над «Мидтьюлланном» (2:0).

В третьем туре подопечные Юргена Клоппа прошлись катком по «Аталанте» (5:0), а во втором матче англичане получили ответку (0:2). Пятый поединок в ЛЧ завершился победой над «Аяксом» (1:0).

В Премьер-лиге команда Клоппа все еще находится на втором месте, уступая лидерство «Тоттенхэму» по дополнительным показателям. В минувшее воскресенье «Ливерпуль» дома раскатал «Вулвз» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Мидтьюлланна» в игре шестого тура группового этапа ЛЧ букмекеры предлагают поставить за 3.58, на ничью они дают коэффициент 3.92, а на победу «Ливерпуля» — 2.06.

В текущем матче турнирной мотивации нет ни у одной из команд. Датчане вылетают из еврокубков, а коллектив Юргена выходит в плей-офф с первого места.

Разумеется, в грядущем поединке гости не будут рвать жилы, учитывая, что им еще предстоит решать задачи в АПЛ. Но на классе «мерсисайдцы» могут вытащить игру даже без некоторых футболистов основы. Наши прогноз и ставка — победа «Ливерпуля» с коэффициентом 2.06. 0