«Рома» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 6 декабря 2020 года

В 10 туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 6 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Сассуоло».

«Рома»

В таблице чемпионата Италии римская команда сейчас занимает 6 место. За 9 туров она заработала 17 очков. От лидеров первенства «волки» успели отстать на 6 баллов.

На своем поле «Рома» последний раз теряла очки в любом из соревнований 29 октября. В тот день в рамках Лиги Европы хозяева на «Олимпико» не смогли справиться с ЦСКА София (0:0).

С момента упомянутой встречи прошло 7 поединков, 6 из которых команда Фонсеки выиграла. В Серии А римляне победили «Фиорентину» (2:0), «Дженоа» (3:1) и «Парму» (3:0). А в 9 туре «волки» были разгромлены «Наполи» (0:4).

Все прогнозы на Серию А

В Лиге Европы «Рома» сыграла удачно. После той самой ничьей с ЦСКА София итальянская команда дважды прихлопнула «ЧФР Клуж» (5:0; 2:0) и легко разобралась с «Янг Бойз» (3:1).

«Сассуоло»

Футбольный клуб из одноименного города в текущем сезоне идет в верхней части таблицы. Сейчас он находится на третьем месте с 18 очками, добытыми в 9 матчах. От первой строчки команду отделяют 5 баллов.

На старте сезона «Сассуоло» успел потерять очки в домашней встрече с «Кальяри» (1:1). Но затем черно-зеленые выдали серию из побед, в ходе которой они раскатали «Специю» (4:1), «Кротоне» (4:1) и «Болонью» (4:3).

А в 5 туре подопечные Роберто де Дзерби устроили результативное рубилово с «Торино» (3:3). Затем в гостях «Сассуоло» победил «Наполи» (2:0).

Позже клуб из провинции Модена расписал мировую с «Удинезе» (0:0) и прихлопнул «Верону» (2:0). А 28 ноября команда Роберто де Дзерби потерпела первое в сезоне поражение, влетев «Интеру» (0:3).

Прогноз и ставка

Победа «Ромы» в игре 10-го тура Серии А оценивается в 1.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Сассуоло» — 4.64.

На «Олимпико» в очной встрече сойдутся одни из самых забивных команд текущего сезона. Кроме того, обоим клубам нужны от этого матча только 3 очка.

От поединка в Риме есть смысл ожидать высокой результативности, учитывая, что в двух последних играх между собой они оба раза забили суммарно 6 мячей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.63. 0