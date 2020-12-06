«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч АПЛ 6 декабря 2020 года

6 декабря на стадионе «Энфилд Роуд» «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в рамках 11 тура английской Премьер-лиги. Поединок начнется в 22:15 по Москве. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль»

Несмотря на травмы «Ливерпуль» продолжает играть практически без ошибок. Что касается отдельно АПЛ, то здесь у команды второе место. Она набрала 21 очков и отстает от «Тоттенхэма» на лишь по разнице голов.

«Мерсисайдцы» с трудом, но все же стараются давать меньше осечек. Однако в пяти играх хозяева побеждали только дважды. Они выиграли у «Аякса» 1:0 и «Лестера» 3:0.

«Красные» проиграли «Аталанте» 0:2 и этом было первое неудачное выступление с начала октября. С «Брайтоном» «Ливерпуль» сыграл 1:1, как и с «Манчестер Сити».

Календарь и таблица АПЛ

С травмами дела обстоят практически так же. При этом Трент Александер-Арнольд, скорее всего сможет помочь своей команде в этмо матче, а вот Алисон, ван Дейк, Алькантара и Гомес игру пропустят.

«Вулверхэмптон»

«Волки» тянутся к пятерке и сейчас отстают от пятой строчки лишь по разнице голов. Они идут на 7 месте, имея в активе 17 баллов.

В 10 турах «Вулверхэмптон» одержал 5 побед. Одной из них была победа над «Арсеналом» со счетом 2:1. Тем самым команда Эшпириту Санту прервала серию из ничьи с «Саутгемптоном» (1:1) и поражения от «Лестера» (0:1).

Гости еще ни разу в этом сезоне не играли вничью на выезде. Два из трех поражений припадают как раз на гостевую статистику.

Отметим, что Рауль Хименес не сможет выступить из-за сотрясения.

Прогноз и ставка

«Ливерпуль» в данном противостоянии фаворит за 1.55. Команда португальского специалиста оценивается коэффициентом 6.00. Ничья в этом случае предлагается за 4.40.

У «Ливерпуля» домашняя серия из 43 матчей без поражений. Даже с заполненным лазаретом команда продолжает острить в атаке, но при этом мы рассчитываем на сопротивление со стороны «оранжевых». Поэтому ставим на Ф2 (+1).

«Волки» умеют обороняться. Они пропустили 11 голов, что является третьим результатом среди топ-пятерки. Учитывая травмы и плотный график игр, считаем, что «Вулверхэмптон» сможет сдеражать атакующий напор хозяев. Наша ставка — «Ливерпуль» забьет меньше двух голов за 1.69. То же самое было в трех предыдущих выступлениях команды. 0