ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Урал»Под горячую руку. «Зенит» выместил на «Урале» злость за провал в Европе «Спартак» — «Тамбов»Подавили протест. «Спартак» не без труда справился с бастующим «Тамбовом» «Атлетик» — «Сельта»Примера. «Атлетико» вышел на первое место, «Реал» победил в гостях у «Севильи»
  • 20:53
    • Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
  • 20:51
    • Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Ротор»
  • 18:42
    • «Спартак» разгромил «Тамбов», Понсе и Ларссон забили по два мяча
  • 23:01
    • Российские гандболистки вышли в основной раунд чемпионата Европы
  • 22:50
    • «Атлетико» вышел на первое место в Примере
  • 22:32
    • «Бавария» и «Лейпциг» победителя не определили
  • 22:22
    • «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    «Вулверхэмптон» даст бой «Ливерпулю»

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч АПЛ 6 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
    Нуну Эшпириту Санту
    6 декабря на стадионе «Энфилд Роуд» «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в рамках 11 тура английской Премьер-лиги. Поединок начнется в 22:15 по Москве. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    Несмотря на травмы «Ливерпуль» продолжает играть практически без ошибок. Что касается отдельно АПЛ, то здесь у команды второе место. Она набрала 21 очков и отстает от «Тоттенхэма» на лишь по разнице голов.

    «Мерсисайдцы» с трудом, но все же стараются давать меньше осечек. Однако в пяти играх хозяева побеждали только дважды. Они выиграли у «Аякса» 1:0 и «Лестера» 3:0.

    «Красные» проиграли «Аталанте» 0:2 и этом было первое неудачное выступление с начала октября. С «Брайтоном» «Ливерпуль» сыграл 1:1, как и с «Манчестер Сити».

    Календарь и таблица АПЛ

    С травмами дела обстоят практически так же. При этом Трент Александер-Арнольд, скорее всего сможет помочь своей команде в этмо матче, а вот Алисон, ван Дейк, Алькантара и Гомес игру пропустят.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» тянутся к пятерке и сейчас отстают от пятой строчки лишь по разнице голов. Они идут на 7 месте, имея в активе 17 баллов.

  • Трансферный дайджест. 24-30 ноября
  • Переберется ли хавбек «Барселоны» в Англию, избавится ли «Арсенал» от полузащитника, найдет ли бывший защитник «Зенита» новый клуб и другие трансферные новости последних дней
  • 30/11/2020

    • В 10 турах «Вулверхэмптон» одержал 5 побед. Одной из них была победа над «Арсеналом» со счетом 2:1. Тем самым команда Эшпириту Санту прервала серию из ничьи с «Саутгемптоном» (1:1) и поражения от «Лестера» (0:1).

    Гости еще ни разу в этом сезоне не играли вничью на выезде. Два из трех поражений припадают как раз на гостевую статистику.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Отметим, что Рауль Хименес не сможет выступить из-за сотрясения.

    Прогноз и ставка

    «Ливерпуль» в данном противостоянии фаворит за 1.55. Команда португальского специалиста оценивается коэффициентом 6.00. Ничья в этом случае предлагается за 4.40.

    У «Ливерпуля» домашняя серия из 43 матчей без поражений. Даже с заполненным лазаретом команда продолжает острить в атаке, но при этом мы рассчитываем на сопротивление со стороны «оранжевых». Поэтому ставим на Ф2 (+1).

    «Волки» умеют обороняться. Они пропустили 11 голов, что является третьим результатом среди топ-пятерки. Учитывая травмы и плотный график игр, считаем, что «Вулверхэмптон» сможет сдеражать атакующий напор хозяев. Наша ставка — «Ливерпуль» забьет меньше двух голов за 1.69. То же самое было в трех предыдущих выступлениях команды. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ростов — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барыс — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Хельсингборг
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рома — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • Вчера в 02:36     «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • 02:14 03/12/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч АПЛ 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры