«Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Чемпионшипа 5 декабря 2020 года

В 16-м туре английского Чемпионшипа на стадионе «Кэрроу Роуд» в городе Норвиче одноименный клуб сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Встреча, которая состоится 5 декабря, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей».

«Норвич»

«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 15 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков, опережая вторую строку на балл.

«Канарейки» пока потерпели три неудачи в этом турнире, четыре встречи закончили мировыми результатами и восемь раз праздновали виктории, разница мячей составляет 19:14.

До прошлого тура у коллектива была 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой семь матчей были победными. Перед этим, правда, он поделил очки с «Ковентри» (1:1) на своем поле.

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Но в минувшем поединке первенства клуб потерпел поражение середняку «Лутон Тауну» (1:3) в гостях, но все-таки удержался на вершине.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей», который в прошлом розыгрыше Чемпионшипа финишировал на 16 месте, в текущем сезоне плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице, начав первенство с 12 очковым штрафом.

За всю турнирную дистанцию «Совы» смогли добыть три виктории, шесть раз сыграли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Таким образом, теперь у них девять баллов.

Отметим, что коллектив проиграл лишь раз в последних шести проведенных встречах. Тем не менее, и выиграть он не может уже пять поединков кряду.

Правда, в четырех из этих пяти матчей клуб сыграл вничью, а значит лидер Чемпионшипа может столкнуться с проблемами.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0