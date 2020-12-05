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    Удержит ли «Норвич» лидерство в Чемпионшипе?

    «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Чемпионшипа 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей»
    «Норвич» лидирует в Чемпионшипе
    В 16-м туре английского Чемпионшипа на стадионе «Кэрроу Роуд» в городе Норвиче одноименный клуб сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Встреча, которая состоится 5 декабря, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Декабря 2020 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Норвич»

    «Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 15 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков, опережая вторую строку на балл.

    «Канарейки» пока потерпели три неудачи в этом турнире, четыре встречи закончили мировыми результатами и восемь раз праздновали виктории, разница мячей составляет 19:14.

    До прошлого тура у коллектива была 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой семь матчей были победными. Перед этим, правда, он поделил очки с «Ковентри» (1:1) на своем поле.

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    Но в минувшем поединке первенства клуб потерпел поражение середняку «Лутон Тауну» (1:3) в гостях, но все-таки удержался на вершине.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей», который в прошлом розыгрыше Чемпионшипа финишировал на 16 месте, в текущем сезоне плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице, начав первенство с 12 очковым штрафом.

    За всю турнирную дистанцию «Совы» смогли добыть три виктории, шесть раз сыграли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Таким образом, теперь у них девять баллов.

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    • Отметим, что коллектив проиграл лишь раз в последних шести проведенных встречах. Тем не менее, и выиграть он не может уже пять поединков кряду.

    Правда, в четырех из этих пяти матчей клуб сыграл вничью, а значит лидер Чемпионшипа может столкнуться с проблемами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Чемпионшипа 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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