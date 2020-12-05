«Норвич» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Чемпионшипа 5 декабря 2020 года

«Норвич»
«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 15 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков, опережая вторую строку на балл.
«Канарейки» пока потерпели три неудачи в этом турнире, четыре встречи закончили мировыми результатами и восемь раз праздновали виктории, разница мячей составляет 19:14.
До прошлого тура у коллектива была 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой семь матчей были победными. Перед этим, правда, он поделил очки с «Ковентри» (1:1) на своем поле.
Но в минувшем поединке первенства клуб потерпел поражение середняку «Лутон Тауну» (1:3) в гостях, но все-таки удержался на вершине.
«Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей», который в прошлом розыгрыше Чемпионшипа финишировал на 16 месте, в текущем сезоне плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице, начав первенство с 12 очковым штрафом.
За всю турнирную дистанцию «Совы» смогли добыть три виктории, шесть раз сыграли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Таким образом, теперь у них девять баллов.
Отметим, что коллектив проиграл лишь раз в последних шести проведенных встречах. Тем не менее, и выиграть он не может уже пять поединков кряду.
Правда, в четырех из этих пяти матчей клуб сыграл вничью, а значит лидер Чемпионшипа может столкнуться с проблемами.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0