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    Как выступит «Эвертон» в поединке на «Терф Мур»?

    «Бернли» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч АПЛ 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Эвертон»
    «Эвертон»
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 5 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2020 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 15:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Бернли»

    Приняв участие в девяти матчах АПЛ из десяти возможных, команда из одноименного города заработала 5 очков. В турнирной таблице чемпионата она находится на 19 месте.

    Для «Бернли» текущий сезон в Премьер-лиге начался с семи поединков без побед. На старте проблемного отрезка бордовые потерпели поражения от «Лестера» (2:4), «Саутгемптона» (0:1) и «Ньюкасла» (1:3).

    Попрощалась команда Шона Дайча и с Кубком лиги, вылетев на стадии 1/8 от «Ман Сити» в конце сентября (0:3). А первое очко в чемпионате «Бернли» заработал в поединке с «Вест Бромвичем» в пятом туре (0:0).

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    Далее команда проиграла «Тоттенхэму» (0:1) и «Челси» (0:3), а также расписала мировую с «Брайтоном» (0:0). Долгожданная победа была добыта «Бернли» в игре с «Кристал Пэлас» 23 ноября (1:0). А в последнем матче подопечные Дайча крупно влетели «Манчестер Сити» (0:5).

    «Эвертон»

    После красивого старта сезона ливерпульская команда опустилась на восьмое место в таблице с 16 очками в копилке. От первой позиции ее отделяет дистанция в 5 баллов.

    В начале сезона в Англии «Эвертон» выдал мощную серию из семи побед кряду во всех соревнованиях. Однако 17 октября синие впервые потеряли очки в результате ничьей, добытой в дерби с «Ливерпулем» (2:2).

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  • 30/11/2020

    • После противостояния с принципиальным соперником дела у команды Анчелотти пошли наперекосяк. С 6 по 8 туры Премьер-лиги «ириски» проиграли «Саутгемптону» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2) и «МЮ» (1:3).

    В девятом матче английского первенства «Эвертон» победил «Фулхэм» (3:2), но в последней игре ливерпульский клуб на «Гудисон Парк» потерпел поражение от «Лидса» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бернли» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.10, на ничью — 3.60, а на победу «Эвертона» — 1.98.

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    В начале сезона солидная серия «Эвертона» делала их претендентом на борьбу за золото Премьер-лиги, однако позже команда Анчелотти заметно подсела. Но для ливерпульского клуба хорошим результатом было бы и место в зоне ЛЧ.

    «Бернли» же в текущем розыгрыше АПЛ бьется за выживание и уже отстает от спасительной зоны на 2 пункта.

    Несмотря на неудачи, «ириски» все еще являются одной из самых результативных команд чемпионата. В гостях они разберутся с ослабленным соперником. Наши прогноз и ставка — победа «Эвертона» с форой -1 за 2.90. 0

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    «Бернли» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч АПЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Бернли» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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