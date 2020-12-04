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    Подтянется ли «Андерлехт» к лидерам?

    «Зюлте-Варегем» — «Андерлехт». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Бельгии по футболу 4 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Андерлехт
    Прогноз и ставки на «Зюлте-Варегем» — «Андерлехт»
    Команда Компани занимает седьмое место в чемпионате Бельгии
    В пятницу, 4 декабря, «Зюлте-Варегем» на своем поле примет «Андерлехт» в рамках 15 тура чемпионата Бельгии. Встреча, которая пройдет на «Регенбогстадион», начнется в 22:45 мск. Прогноз на «Зюлте-Варегем» — «Андерлехт».

    «Зюлте-Варегем»

    По итогам 14 туров бельгийского первенства «Зюлте-Варегем» набрал 14 очков. Это позволяет коллективу располагаться лишь на 14-й позиции.

    Клуб начал чемпионат с двух поражений от «Генка» (1:2) и «Беерсхота» (1:3). После чего одержал две победы кряду — над «Васланд-Бевереном» (4:1) и «Мускроном» (1:0).

    Но продолжить в том же духе команда не смогла, поскольку не смогла выиграть в семи матчах кряду. Лишь в двух поединках данной серии она сыграла вничью.

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    В последний месяц подопечные Франки Дюри несколько пришли в себя, одержав две победы в трех турах — против «Серкль Брюгге» (3:1) и «Гента» (3:0). И только «Мехелену» (1:2) удалось взять верх.

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» пока что не оправдывает свой статус гранда бельгийского футбола. После 14 туров он идет лишь на седьмой строчке с пятью очками отставания от топ-3.

    Подопечные Венсана Компани победили только раз в трех стартовых турах. В этих поединках они успели разойтись миром с «Мехеленом» (2:2), «Мускроном» (1:1), а также обыграть «Сент-Трюйден» (3:1).

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    • Затем столичный клуб обыграть «Серкль Брюгге» (2:0) и «Васланд-Беверен» (4:2), после чего две серии побед сменились двумя победными сериями.

    В трех прошлых турах команда не смогла выиграть. С «Гентом» (1:1) и «Стандардом» (0:0) она разошлась миром, тогда как «Беерсхоту» и вовсе проиграла со счетом 1:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,20. 0

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    «Зюлте-Варегем» — «Андерлехт». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Бельгии по футболу 4 декабря 2020 года. Прогноз на «Зюлте-Варегем» — «Андерлехт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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