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    Сумеет ли «Заря» набрать очки в матче с «Лестером»?

    «Заря» — «Лестер». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Лестер»
    Каспер Шмейхель
    В четверг, 3 декабря, «Заря» на своем поле примет «Лестер» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G, которая пройдет в Запорожье, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Заря» — «Лестер».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 03 Декабря 2020 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 20:55 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Заря»

    «Заря» занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, имея на своем счету 3 набранных очка.

    Луганская команда в еврокубках по разу проиграла «Лестеру» (0:3) и «Браге» (1:2), а с АЕКом обменялась победами (1:4 и 3:0).

    В украинской Премьер-лиге команда Виктора Скрипника тоже не блещет — восьмое место с 14 набранными очками в десяти турах. На минувших выходных луганчане в гостях разгромили «Минай» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После травм у «Зари» восстанавливаются Максим Гречкин, Максим Казаков, Заури Махарадзе, Дмитрий Хомченовский и Ловро Цвек. Дисквалификацию отбывает Виталий Вернидуб.

    «Лестер»

    «Лестер» возглавляет турнирную таблицу группы G c 10 набранными очками из 12 возможных.

    «Лисы» одержали победу над «Зарей» (3:0) и АЕКом (2:1), затем разгромили дома «Брагу» (4:0), а в Португалии довольствовались ничьей (3:3).

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    • Что касается английской Премьер-лиги, то в ней «Лестер» идет четвертым, набрав 18 очков в десяти турах.

    В своем последнем матче подопечные Брендана Роджерса неожиданно уступили «Фулхэму» (1:2).

    Среди травмированных у «Лестера» значатся Даниэль Амарти, Уилфред Ндиди, Чаглар Сеюнджю, Тимоти Кастань и Рикарду Перейра.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лестера» — 1.70, победа «Зари» — 5.00, ничья — 3.80.

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    Данная встреча не имеет большого значения для обеих команд, ведь «лисы» уже обеспечили себе выход из группы, тогда как подопечные Скрипника уже не поднимутся выше третьей строчки.

    Скорее всего, Роджерс привезет в Запорожье полурезервный состав, но все равно мы бы не сбрасывали его со счетов. Полагаем, что игроки «Лестера» отдадут все силы, чтобы доказать тренеру, что они готовы играть с первых минут в любых турнирах.

    «Заря» тоже, скорее всего, не будет отсиживаться в обороне, надеясь заработать дополнительные очки и призовые перед прощанием с турниром. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5» за 1.74.

    Также можно взять победу гостей, поскольку хозяева далеки от идеальной формы, а их недавняя победа над АЕКом, скорее всего, является просто удачным стечением обстоятельств. 0

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    «Заря» — «Лестер». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Заря» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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