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    Проведет ли «Славия» голевой матч в родных стенах?

    «Славия» Прага — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Хапоэль» Б-Ш
    Питер Олайинка
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Славия» Прага будет принимать «Хапоэль» Б-Ш. Игра пройдет на «Синобо Стэдиум» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Славия» Прага — «Хапоэль» Б-Ш.

    «Славия»

    Чешская команда из Праги лидирует в турнирной таблице группы C, имея в своей копилке 9 очков. Столько же баллов и на счету «Байера», а от других клубов «лоскутные» оторвались на 6 пунктов.

    В дебютном поединке против «Хапоэля» «Славия» в гостях проиграла (1:3). А первые три очка прилетели в копилку красно-белых в противостоянии с «Байером» (1:0).

    Удачно подопечные Йиндржиха Трпишовского выступили и в стыковых матчах с «Ниццей». В родных стенах клуб из Праги победил с минимальным разрывом (3:2), а во Франции эта команда выиграла с форой в 2 мяча (3:1).

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    Хорошо дела у «Славии» складываются и в чемпионате. В таблице коллектив Трпишовского находится на первом месте с 23 очками на счету. В недавнем матче «лоскутные» расписали мировую со «Збройовка Брно» (1:1).

    «Хапоэль» Б-Ш

    Представители Израиля из города Беэр-Шева идут последними в квартете C. За 4 тура эта команда заработала 3 балла и отстала от первых двух клубов на 6 очков.

    Последняя победа «Хапоэля» во всех турнирах была добыта как раз в противостоянии со «Славией» (3:1). С того момента «верблюды» больше нигде не выигрывали.

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    • Во втором туре Лиги Европы подопечные Йосси Абуказиса минимально уступили «Ницце» (0:1). Провалили израильтяне и стыковые матчи с «Байером», в которых они оба раза пропустили по 4 мяча (2:4; 1:4).

    В домашнем первенстве «Хапоэль» Б-Ш находится сейчас на 11 месте с 7 баллами в копилке. В минувший понедельник подопечные Йосси Абуказиса расписали мировую с «Хапоэль» Хайфа (2:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Славии» оценивается 1.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.45, а на победу «Хапоэль» Б-Ш — 12.5.

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    В первом матче израильский клуб добыл уверенную победу, однако тогда команду еще не лихорадило. Сейчас же коллектив Йосси Абуказиса находится в игровом кризисе.

    В предстоящем поединке чехи возьмут реванш и обеспечат себе путевку в плей-офф. Наши прогноз и ставка — «Славия» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.85. 0

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    «Славия» Прага — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Славия» Прага — «Хапоэль» Б-Ш. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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