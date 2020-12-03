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    Сохранит ли «Мольде» второе место в группе?

    «Мольде» — «Дандолк». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Дандолк»
    Магнус Эйкрем
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Мольде» будет принимать «Дандолк». Игра пройдет на стадионе «Акер» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Мольде» — «Дандолк».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 03 Декабря 2020 года
    Мольде
  • Лига Европы. Группа B
    •  Мольде 23:00 Дандолк Дандолк
  • Лига Европы. Группа B
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    «Мольде»

    Норвежский клуб из одноименного города занимает второе место в турнирной таблице квартета B с шестью баллами на счету. От лидеров группы команда отстает на 6 пунктов, а ближайших преследователей опережает по результату очной встречи.

    Первая игра с «Дандолком» состоялась 22 октября. Тогда в Ирландии «Мольде» победил (2:1). Заработать 3 очка норвежцам удалось и в противостоянии с «Рапидом» (1:0).

    А вот в стыковых матчах с «Арсеналом» подопечные Эрлинга Мо предсказуемо остались без набранных баллов. На «Эмирейтс» норвежцы забили первыми, но в ответ пропустили 4 (4:1), а на стадионе «Акер» хозяева влетели всухую (0:3).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В домашнем чемпионате «Мольде» находится на втором месте без каких-либо надежд на золото. От первого клуба команда отстала на 18 пунктов. В недавнем матче коллектив Эрлинга Мо обыграл «Хеугесунн» (3:1).

    «Дандолк»

    Футбольная команда из Ирландии в четырех матчах не смогла набрать ни единого балла. С нулем очков она идет последней в квартете B без шансов на выход из группы.

    На старте Лиги Европы «Дандолк» принимал «Мольде». В Дублине хозяева вышли вперед, однако во второй половине встречи пропустили от норвежцев парочку голов. Матч закончился поражением (1:2).

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    • Затем был выезд на «Эмирейтс». В Лондоне лилейно-белые без шансов проиграли «Арсеналу» (0:3). В стыковых поединках с «Рапидом» ирландцы также дважды оказались слабее (3:4; 1:3).

    В чемпионате страны «Дандолк» замкнул тройку лидеров. В 18 играх он набрал 26 очков и отстал от первого клуба на 22 балла. На выходных эта команда сыграла в полуфинале Кубка, где разнесла «Атлон Таун» (11:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Мольде» в игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы оценивается в 1.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.70, а на победу «Дандолка» — 15.0.

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    В родных стенах норвежская команда будет биться с явным аутсайдером только за 3 очка, что поможет в дальнейшем закрепиться на второй строчке в таблице.

    Подопечные Эрлинга Мо спокойно разберутся с клубом, потерявшим мотивацию. Наши прогноз и ставка — победа «Мольде» в первом тайме с форой -1 за 2.17. 0

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    «Мольде» — «Дандолк». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Мольде» — «Дандолк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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