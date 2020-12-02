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    Поднимется ли «Суонси» с четвертого места Чемпионшипа?

    «Мидлсбро» — «Суонси». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Чемпионшипа 2 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Суонси»
    «Суонси» проигрывает лидеру два очка
    В среду, 2 декабря, в 15-м туре английского Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем стадионе «Риверсайд» сыграет с «Суонси». Встреча начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Мидлсбро» — «Суонси».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Декабря 2020 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.90
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    «Мидлсбро»

    В нынешнем первенстве «Речники» заработали 26 пунктов, позволяющие команде находится сейчас на 10-й позиции в турнирной таблице.

    Стартовал клуб с гостевого поражения от «Уотфорда» (0:1), однако затем не уступал в 10 поединках кряду Чемпионшипа, четырежды сыграл вничью.

    Правда, «Барнсли» выбил «Мидлсбро» из Кубка лиги, выиграв на поле «Речников» со счетом 2:0 во втором раунде турнира.

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    Беспроигрышную серию клуба в чемпионате прервал на его поле «Норвич» (0:1). После того, как он разгромил «Дерби Каунти» (3:0) его снова ожидала неудача — против «Хаддерсфилда» (2:3).

    «Суонси»

    «Суонси» в прошлом сезоне пробился в плей-офф, но там на стадии 1/2 финала проиграл по сумме двух игр предстоящему противнику, выиграв дома 1:0 и уступив 1:3 в гостях.

    На данный момент «Лебеди» в турнирной таблице Чемпионшипа с 26 зачетными пунктами расположились на четвертой позиции, проигрывая лидеру «Норвичу» два балла.

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    • За всю турнирную дистанцию нового первенства валлийцы потерпели только два фиаско. Сперва они проиграли «Хаддерсфилду» (1:2), а затем тому же «Норвичу» (0:1).

    В последних трех турах коллектив не знает поражений, одержав две победы — над «Ротерхэмом» (1:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25. 0

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    «Мидлсбро» — «Суонси». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Чемпионшипа 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Мидлсбро» — «Суонси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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