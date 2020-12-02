ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу», «Шахтер» одолел «Реал» Усман ДембелеТрансферный дайджест. 24-30 ноября
  • 01:08
    • «Ливерпуль» минимально выиграл у «Аякса»
  • 01:02
    • «Аталанта» потеряла очки в матче с «Мидтьюлланном»
  • 00:59
    • Дубль Пайета принес «Марселю» победу над «Олимпиакосом»
  • 00:56
    • «Порту» сыграл вничью с «Ман Сити» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Интер» обыграл «Боруссию» М
  • 00:50
    • «Атлетико» упустил победу над «Баварией»
  • 22:51
    • «Шахтер» в Киеве одержал победу над «Реалом»
    Все новости спорта

    Чем завершится игра за лидерство в группе?

    «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.67) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ
    Неймар
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 2 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Декабря 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    После четырех туров группового раунда ЛЧ английская команда занимает первое место с девятью очками. От второго и третьего клуба ей удалось оторваться на 3 пункта.

    В рамках первого тура «Манчестер Юнайтед» сыграл в ПСЖ на «Парк де Пренс». В гостевом поединке «дьяволы» вырвали у парижан победу в концовке. Гол Рэшфорда стал решающим, а встреча закончилась со счетом — 2:1.

    Во втором еврокубковом матче подопечные Уле Гуннара Сульшера разгромили «РБ Лейпциг» (5:0), а затем они неожиданно уступили «Истанбул Башакшехир» (1:2). Но на «Олд Траффорд» «Юнайтед» взял реванш (4:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Англии «манкунианцы» поднялись на девятое место. Теперь на их счету имеется 16 очков. В последнем матче АПЛ «МЮ» сотворил камбэк в непростой дуэли с «Саутгемптоном» (3:2).

    ПСЖ

    Парижская команда заработала 6 баллов в четырех турах группового раунда. Столько же очков имеет и «РБ Лейпциг», но на втором месте находятся французы и отстают от лидеров на 3 пункта.

  • Лучше, чем Погба. Матч с «Истанбулом» показал, почему ван де Бек очень важен для «МЮ»
  • Донни ван де Бек стал ключевым элементом в разгромной победе «МЮ»
  • 25/11/2020

    • В первом поединке Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на своем поле проиграл «МЮ» (1:2). А во втором матче красно-синие в гостях прихлопнули «Истанбул Башакшехир» (2:0).

    В третьем туре ЛЧ подопечные Томаса Тухеля не справились с «РБ Лейпцигом» на выезде (1:2). Но зато дома парижане добыли нужную победу над немецким соперником (1:0).

  • Еще прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз с коэффициентом 1.82

    • В чемпионате Франции ПСЖ все еще лидирует. За 12 туров он набрал 25 очков. Однако разрыв между ближайшими преследователями, которых сразу 4, составляет всего 2 пункта. На выходных парижане сыграли вничью с «Бордо» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.69, на ничью — 3.58, а на победу ПСЖ — 2.45.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Во многом битва на «Олд Траффорд» станет ключевой в споре за попадание в следующий раунд. Команда Сульшера может обеспечить себе выход в плей-офф.

    Ну а парижанам вообще нельзя терять очки, поскольку тогда их шансы на успех могут значительно уменьшиться. От поединка в Англии есть смысл ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.87
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леганес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     Диего Марадона
  • Неповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
    • 14:55 26/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.67) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры