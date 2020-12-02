«Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.67) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 2 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ.

«Манчестер Юнайтед»

После четырех туров группового раунда ЛЧ английская команда занимает первое место с девятью очками. От второго и третьего клуба ей удалось оторваться на 3 пункта.

В рамках первого тура «Манчестер Юнайтед» сыграл в ПСЖ на «Парк де Пренс». В гостевом поединке «дьяволы» вырвали у парижан победу в концовке. Гол Рэшфорда стал решающим, а встреча закончилась со счетом — 2:1.

Во втором еврокубковом матче подопечные Уле Гуннара Сульшера разгромили «РБ Лейпциг» (5:0), а затем они неожиданно уступили «Истанбул Башакшехир» (1:2). Но на «Олд Траффорд» «Юнайтед» взял реванш (4:1).

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В чемпионате Англии «манкунианцы» поднялись на девятое место. Теперь на их счету имеется 16 очков. В последнем матче АПЛ «МЮ» сотворил камбэк в непростой дуэли с «Саутгемптоном» (3:2).

ПСЖ

Парижская команда заработала 6 баллов в четырех турах группового раунда. Столько же очков имеет и «РБ Лейпциг», но на втором месте находятся французы и отстают от лидеров на 3 пункта.

В первом поединке Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на своем поле проиграл «МЮ» (1:2). А во втором матче красно-синие в гостях прихлопнули «Истанбул Башакшехир» (2:0).

В третьем туре ЛЧ подопечные Томаса Тухеля не справились с «РБ Лейпцигом» на выезде (1:2). Но зато дома парижане добыли нужную победу над немецким соперником (1:0).

В чемпионате Франции ПСЖ все еще лидирует. За 12 туров он набрал 25 очков. Однако разрыв между ближайшими преследователями, которых сразу 4, составляет всего 2 пункта. На выходных парижане сыграли вничью с «Бордо» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.69, на ничью — 3.58, а на победу ПСЖ — 2.45.

Во многом битва на «Олд Траффорд» станет ключевой в споре за попадание в следующий раунд. Команда Сульшера может обеспечить себе выход в плей-офф.

Ну а парижанам вообще нельзя терять очки, поскольку тогда их шансы на успех могут значительно уменьшиться. От поединка в Англии есть смысл ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67. 0