«Вест Хэм» — «Астон Билла». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2020 года

В 10-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» будет принимать «Астон Виллу». Матч пройдет 30 ноября на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Астон Билла».

«Вест Хэм»

Молотобойцы начали октябрь с крупной выездной победы над «Лестером» (3:0), а затем ушли, в гостевом матче с «Тоттенхэмом», проигрывая 0:3 к 16 минуте, забили три мяча в последние 8 минут — 3:3.

В конце октября «Вест Хэм» на своем поле обменялся голами с «Манчестер Сити» (1:1), а затем на «Энфилде» уступил «Ливерпулю» (1:2), пропустив в концовке.

В ноябре «молотобойцы» на своем поле вырвали на последних минутах победу у «Фулхэма» (1:0), а затем в гостях одолели «Шеффилд» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

После 9 туров АПЛ подопечные Дэвида Мойеса на 10-м месте с 14 очками. Разница мячей 15-10, 3 гола забил Микаил Антонио.

«Астон Вилла»

«Вилланы» начали октябрь в АПЛ с совершенно неожиданного домашнего разгрома «Ливерпуля» со счетом 7:2, после чего на выезде одолели «Лестер», забив единственный гол на 90-й минуте.

Следующие два домашние матча «Астон Вилла» проиграла, сначала крупно уступив «Лидсу» (0:3), а затем устроив перестрелку с «Саутгемптоном» (3:4) и почти отыгравшись со счета 0:4.

В последних матчах бирмингемский клуб крупно обыграл «Арсенал» (3:0) на «Эмирейтс» и на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2.

После 9 туров АПЛ команда Дина Смита, сыгравшая 8 матчей, идет на 8-м месте с 15 очками. Разница мячей 19-11, 6 голова забил Олли Уоткинс.

Прогноз и ставки

На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 3.55, а на победу «Астон Виллы»— 2.90.

В прошлом сезоне команды сыграли оба матча вничью: 0:0 в Бирмингеме и 1:1 в Лондоне.

Обе команды показали, что могут как давать бой топ-клубам, так и неожиданно терять очки. Прогнозируем, что «Вест Хэм» не проиграет дома.

Обе команды активны в атаке, но и пропускают немало, матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.66 и «обе забьют» за 1,55. 0