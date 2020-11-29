«Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата России 29 ноября 2020 года

В воскресенье, 29 ноября, в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своей «Ак Барс Арене» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — ЦСКА.

«Рубин»

«Рубин» после первого круга чемпионата России в турнирной таблице занимает всего десятую строчку, имея в своей копилке 21 набранный балл. Однако отставание от четвертого места составляет шесть пунктов.

Команда из Казани в рамках текущего розыгрыша РПЛ по шесть раз побеждала и проигрывала, а также три поединка завершила миром, забив 21 гол при 22 пропущенных.

В конце октября «рубиновые» одержали две виктории, обыграв в гостях 2:1 «Зенит» и дома 3:1 «Арсенал», а вот два последних матча первенства они проиграли, поочередно уступив в гостях «Химкам» и в родных стенах «Ростову» (по 0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На своей территории в этом чемпионате России «Рубин» добыл лишь две виктории, трижды терпел фиаско и три раза расходился миром с оппонентами, разница мячей — 10:11.

ЦСКА

ЦСКА в текущей российской Премьер-лиге является лидером, заработав в 15 поединках 32 очка, однако имеет преимущество перед ближайшим преследователем всего в один балл.

За всю турнирную дистанцию «армейцы» в десяти матчах побеждали, две встречи завершили миром, а также трижды уступали. Разница мячей в этих играх составляет 28:11.

Неделю назад «красно-синие» расписали мировую в родных стенах с «Сочи» (1:1), прервав тем самым 5-матчевую победную серию, где было пропущено лишь два гола при 13 забитых. Накануне ЦСКА в Лиге Европы дома разошелся миром с «Фейеноордом» (0:0).

В семи гостевых играх текущего чемпионата москвичи добыли пять викторий, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:3.

В первом круге клуб из Казани на выезде одолел «армейцев» (2:1), а в прошлом сезоне «Рубин» дома уступил (0:1), в Москве была мировая — 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.20.

На викторию «Рубина» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.60.

«Рубин» не может забить уже на протяжении трех матчей, и сейчас, даже несмотря на то что казанцы будут играть против лидера первенства, ставим на гол хозяев. Однако вряд ли «рубиновые» смогут удержать свои ворота на замке. Так что наш прогноз — обе забьют: да. 0