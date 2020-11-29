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    Прервется ли «сухая» серия «Рубина»?

    «Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата России 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — ЦСКА
    Ин Бом Хван
    В воскресенье, 29 ноября, в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своей «Ак Барс Арене» примет московский ЦСКА. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Ноября 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Рубин»

    «Рубин» после первого круга чемпионата России в турнирной таблице занимает всего десятую строчку, имея в своей копилке 21 набранный балл. Однако отставание от четвертого места составляет шесть пунктов.

    Команда из Казани в рамках текущего розыгрыша РПЛ по шесть раз побеждала и проигрывала, а также три поединка завершила миром, забив 21 гол при 22 пропущенных.

    В конце октября «рубиновые» одержали две виктории, обыграв в гостях 2:1 «Зенит» и дома 3:1 «Арсенал», а вот два последних матча первенства они проиграли, поочередно уступив в гостях «Химкам» и в родных стенах «Ростову» (по 0:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На своей территории в этом чемпионате России «Рубин» добыл лишь две виктории, трижды терпел фиаско и три раза расходился миром с оппонентами, разница мячей — 10:11.

    ЦСКА

    ЦСКА в текущей российской Премьер-лиге является лидером, заработав в 15 поединках 32 очка, однако имеет преимущество перед ближайшим преследователем всего в один балл.

    За всю турнирную дистанцию «армейцы» в десяти матчах побеждали, две встречи завершили миром, а также трижды уступали. Разница мячей в этих играх составляет 28:11.

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    • Неделю назад «красно-синие» расписали мировую в родных стенах с «Сочи» (1:1), прервав тем самым 5-матчевую победную серию, где было пропущено лишь два гола при 13 забитых. Накануне ЦСКА в Лиге Европы дома разошелся миром с «Фейеноордом» (0:0).

    В семи гостевых играх текущего чемпионата москвичи добыли пять викторий, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско, разница забитых и пропущенных — 11:3.

    В первом круге клуб из Казани на выезде одолел «армейцев» (2:1), а в прошлом сезоне «Рубин» дома уступил (0:1), в Москве была мировая — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.20.

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    На викторию «Рубина» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.60.

    «Рубин» не может забить уже на протяжении трех матчей, и сейчас, даже несмотря на то что казанцы будут играть против лидера первенства, ставим на гол хозяев. Однако вряд ли «рубиновые» смогут удержать свои ворота на замке. Так что наш прогноз — обе забьют: да. 0

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    «Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата России 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Рубин» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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