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    Прервет ли «Наполи» победную серию «Ромы»?

    «Наполи» — «Рома». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Рома»
    Ирвинг Лосано
    В 9 туре чемпионата Италии «Наполи» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 29 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Ноября 2020 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Наполи»

    Неаполитанский клуб после восьми туров занимает шестую позицию в чемпионате. За 8 поединков Серии А светло-синие заработали 14 очков.

    В текущем месяце «Наполи» уже успел принять участие в пяти играх во всех соревнованиях. В двух встречах «ослята» проиграли, а в трех других они вышли победителями.

    В чемпионате страны подопечные Дженнаро Гаттузо 1 ноября уступили «Сассуоло» (0:2). А затем в Лиге Европы неаполитанцы одержали верх над «Риекой» (2:1).

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    Перед паузой на матчи сборных «Наполи» успел обыграть «Болонью» (1:0), а после Лиги наций «ослы» влетели «Милану» (1:3). Еще одну еврокубковую встречу с «Риекой» команда Гаттузо затащила всухую (2:0).

    «Рома»

    Команда из Рима после восьми туров замыкает тройку лидеров чемпионата с 17 очками на счету. На данный момент от первого места она отстает на 3 балла.

    Последняя потеря очков в Серии А случилась 29 октября. В гостях «Рома» скатал ничейку с «Миланом» (3:3). А затем римляне дома неожиданно расписали мировую с ЦСКА София в ЛЕ (0:0).

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    • В следующих пяти встречах в разных турнирах «волки» только побеждали. В чемпионате подопечные Паулу Фонсеки взяли верх над «Фиорентиной» (2:0). А затем в еврокубках его команда разгромила «ЧФР Клуж» (5:0).

    Далее в национальном первенстве желто-красные были сильнее «Дженоа» (3:1) и «Пармы» (3:0). А в недавнем матче Лиги Европы «Рома» еще раз победил «ЧФР Клуж» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью — 3.82, а на победу «Ромы» — 3.30.

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    Обе команды выглядят неплохо. А римский клуб в последнее время вообще идет без потерь. Между собой эти два коллектива часто играют результативно.

    В шести матчах из десяти недавних они забивали друг другу 3+ гола. Кроме того, в семи играх отличались обе команды. На «Сан-Паоло» два сильных коллектива покажут яркий поединок. Наши прогноз и ставка — «Наполи» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.31. 0

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    «Наполи» — «Рома». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Наполи» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.31
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