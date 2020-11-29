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    Без обоюдных голов в этом матче не обойдется?

    «Алания» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Нижний Новгород»
    «Нижний Новгород» — «Алания»
    В воскресенье, 29 ноября, владикавказская «Алания» на своем стадионе «Спартак» в 25-м туре первенства первой российской лиги сыграет с «Нижним Новгородом». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Ноября 2020 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 15:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 2.95
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  • 3.10
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    «Алания»

    «Алания» по итогам 24-х проведенных туров первенства первой российской лиги идет на пятой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 45 очков, что на пять меньше, чем у четвертой позиции.

    В двух своих последних проведенных играх чемпионата владикавказцы одержали две домашние виктории, поочередно одолев 2:1 «Оренбург» и 3:0 «Енисей».

    А перед этим они поделили очки с «Велесом» в Москве, а также с «Чайкой» на своей территории (по 1:1). На данный момент у «желто-красных» 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять выигрышей.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В родных стенах клуб из Владикавказа уступил лишь в одной из 11 проведенных встреч, два раза сыграл вничью и восемь раз одержал виктории, разница мячей — 32:13.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» — лидер этого розыгрыша первого дивизиона. В 24 поединках команда набрала 57 зачетных пункта и опережает дуэт преследователей на пять очков.

    Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 17 матчей, выиграв за этот период 15 поединков при двух ничейных исходах.

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    • Так коллектив вышел победителем из последних своих шести проведенных встреч, одолев на выезде 1:0 «Енисей», 4:0 «Спартак-2», омский «Иртыш» и «Нефтехимик» (по 1:0), а также дома переиграв 3:2 «Чертаново» и 3:0 брянское «Динамо».

    На выезде «Нижний Новгород» в этом чемпионате добыл восемь победных результатов, один матч закончил вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:8.

    В первом круге в Нижнем Новгороде эти команды сыграли вничью со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 2.31, победа «Нижнего Новгорода» — 3.50, ничья — 2.96.

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    Прогнозируем, что первая и пятая команда первенства смогут хотя бы по разу огорчить друг другу.

    Наша ставка на эту встречу — обе забьют: да. 0

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