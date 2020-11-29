«Алания» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 29 ноября 2020 года

В воскресенье, 29 ноября, владикавказская «Алания» на своем стадионе «Спартак» в 25-м туре первенства первой российской лиги сыграет с «Нижним Новгородом». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Алания» — «Нижний Новгород».

«Алания»

«Алания» по итогам 24-х проведенных туров первенства первой российской лиги идет на пятой строке в турнирной таблице, имея на своем счету 45 очков, что на пять меньше, чем у четвертой позиции.

В двух своих последних проведенных играх чемпионата владикавказцы одержали две домашние виктории, поочередно одолев 2:1 «Оренбург» и 3:0 «Енисей».

А перед этим они поделили очки с «Велесом» в Москве, а также с «Чайкой» на своей территории (по 1:1). На данный момент у «желто-красных» 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять выигрышей.

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах клуб из Владикавказа уступил лишь в одной из 11 проведенных встреч, два раза сыграл вничью и восемь раз одержал виктории, разница мячей — 32:13.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» — лидер этого розыгрыша первого дивизиона. В 24 поединках команда набрала 57 зачетных пункта и опережает дуэт преследователей на пять очков.

Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 17 матчей, выиграв за этот период 15 поединков при двух ничейных исходах.

Так коллектив вышел победителем из последних своих шести проведенных встреч, одолев на выезде 1:0 «Енисей», 4:0 «Спартак-2», омский «Иртыш» и «Нефтехимик» (по 1:0), а также дома переиграв 3:2 «Чертаново» и 3:0 брянское «Динамо».

На выезде «Нижний Новгород» в этом чемпионате добыл восемь победных результатов, один матч закончил вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:8.

В первом круге в Нижнем Новгороде эти команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 2.31, победа «Нижнего Новгорода» — 3.50, ничья — 2.96.

Прогнозируем, что первая и пятая команда первенства смогут хотя бы по разу огорчить друг другу.

Наша ставка на эту встречу — обе забьют: да. 0