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    Остановит ли «Челси» «Тоттенхэм»?

    «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Тоттенхэм»
    Команда Моуринью лидирует в АПЛ
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Ноября 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Челси»

    В девяти турах лондонский клуб сумел набрать 18 очков. На данный момент он находится на третьем месте в таблице с разницей голов — 22:10. От первой строчки команду отделяют два балла.

    Последнее поражение в сезоне «Челси» потерпел 29 сентября в Кубке лиги. Тогда в 1/8 финала «аристократы» проиграли «Тоттенхэму» в серии пенальти (1:1, 5:4). С того времени синие больше не уступают никому.

    В отрезке без поражений подопечные Фрэнка Лэмпарда в чемпионате разгромили «Кристал Пэлас» (4:0), сыграли вничью с «Саутгемптоном» (3:3) и «МЮ» (0:0), а также победили «Бернли» (3:0), «Шеффилд Юнайтед» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0).

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    В Лиге чемпионов «Челси» тоже хорош. В трех матчах лондонцы ни разу не пропустили и заняли первое место. В еврокубковых встречах синие разошлись миром с «Севильей» (0:0), обыграли «Краснодар» (4:0) и дважды «Ренн» (3:0 и 2:1).

    «Тоттенхэм»

    Перед этим поединком «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с 20 очками, опережая «Ливерпуль» по разнице мячей. Подопечные Моуринью давно не проигрывали и сейчас идут на серии из девяти матчей без поражений.

    «Шпоры» выиграли в четырех матчах турнира подряд. Они обыграли «Бернли», «Вест Бромвич» (1:0), «Брайтон» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:0).

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    • За 6 последних игр было одно поражение в Лиге Европы. Гости уступили 0:1 «Антверпену». В остальных пяти поединках были положительные результаты.

    В целом, во всех турнирах лондонцы выиграли пять предыдущих матчей кряду и не пропустили в трех предыдущих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, равно как и ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0

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    «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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