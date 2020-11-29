«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года

В десятом туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси»

В девяти турах лондонский клуб сумел набрать 18 очков. На данный момент он находится на третьем месте в таблице с разницей голов — 22:10. От первой строчки команду отделяют два балла.

Последнее поражение в сезоне «Челси» потерпел 29 сентября в Кубке лиги. Тогда в 1/8 финала «аристократы» проиграли «Тоттенхэму» в серии пенальти (1:1, 5:4). С того времени синие больше не уступают никому.

В отрезке без поражений подопечные Фрэнка Лэмпарда в чемпионате разгромили «Кристал Пэлас» (4:0), сыграли вничью с «Саутгемптоном» (3:3) и «МЮ» (0:0), а также победили «Бернли» (3:0), «Шеффилд Юнайтед» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

В Лиге чемпионов «Челси» тоже хорош. В трех матчах лондонцы ни разу не пропустили и заняли первое место. В еврокубковых встречах синие разошлись миром с «Севильей» (0:0), обыграли «Краснодар» (4:0) и дважды «Ренн» (3:0 и 2:1).

«Тоттенхэм»

Перед этим поединком «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с 20 очками, опережая «Ливерпуль» по разнице мячей. Подопечные Моуринью давно не проигрывали и сейчас идут на серии из девяти матчей без поражений.

«Шпоры» выиграли в четырех матчах турнира подряд. Они обыграли «Бернли», «Вест Бромвич» (1:0), «Брайтон» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:0).

За 6 последних игр было одно поражение в Лиге Европы. Гости уступили 0:1 «Антверпену». В остальных пяти поединках были положительные результаты.

В целом, во всех турнирах лондонцы выиграли пять предыдущих матчей кряду и не пропустили в трех предыдущих.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,50, равно как и ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0