«Эвертон» — «Лидс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Англии 28 ноября 2020 года

В субботу, 28 ноября, в поединке 10-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» сыграет с «Лидсом». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Лидс».

«Эвертон»

После хорошего старта ливерпульский клуб сбавил обороты и сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 16 очков, а отставание от лидера составляет четыре балла.

В чемпионате Англии «Эвертон» выиграл четыре стартовых матча кряду. В этих встречах «Ириски» взяли верх над «Тоттенхэмом» (1:0), «Вест Бромвичем» (5:2), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Брайтоном» (4:2).

В Кубке лиги команда Карло Анчелотти также шла без осечек. В 1/32 финала ливерпульцы обыграли «Солфорд» (3:0). Затем они разгромили «Флитвуд» (5:2) и раскатали «Вест Хэм» (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

В пятом туре Премьер-лиги случилась первая потеря очков в дерби с «Ливерпулем» (2:2), после чего коллектив проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2) и «МЮ» (1:3). И только в прошлом туре ему удалось одолеть аутсайдера «Фулхэм» (3:2).

«Лидс»

«Лидс» после возвращения в элиту английского футбола, где он отсутствовал 16 лет, по итогам девяти туров идет с 11 очками идет на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

За всю турнирную дистанцию «Павлины» одержали три виктории, два раза сыграли вничью и четыре раза уходили с поля поверженными. А стартовали в первенстве они с достойного выездного поражения от «Ливерпуля» со счетом 3:4.

После этого йоркширцы не уступали в трех играх подряд, дважды победив при одной мировой. Последующий отрезок в четыре матча принес «Лидсу» один выигрыш и три фиаско.

Перед прошлым туром клуб потерпел два поражения кряду — от «Лестера» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4). В предыдущем матче АПЛ ему удалось набрать один балл в домашней игре с «Арсеналом» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей и ничья оцениваются в один и тот же коэффициент 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,75. 0