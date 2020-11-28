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    Вернется ли «Эвертон» в топ-4 АПЛ?

    «Эвертон» — «Лидс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Англии 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Лидс»
    «Эвертон» идет шестым в АПЛ
    В субботу, 28 ноября, в поединке 10-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» сыграет с «Лидсом». Встреча начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Лидс».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 20:30 Лидс Лидс
  • Лидс
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Эвертон»

    После хорошего старта ливерпульский клуб сбавил обороты и сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 16 очков, а отставание от лидера составляет четыре балла.

    В чемпионате Англии «Эвертон» выиграл четыре стартовых матча кряду. В этих встречах «Ириски» взяли верх над «Тоттенхэмом» (1:0), «Вест Бромвичем» (5:2), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Брайтоном» (4:2).

    В Кубке лиги команда Карло Анчелотти также шла без осечек. В 1/32 финала ливерпульцы обыграли «Солфорд» (3:0). Затем они разгромили «Флитвуд» (5:2) и раскатали «Вест Хэм» (4:1).

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    В пятом туре Премьер-лиги случилась первая потеря очков в дерби с «Ливерпулем» (2:2), после чего коллектив проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2) и «МЮ» (1:3). И только в прошлом туре ему удалось одолеть аутсайдера «Фулхэм» (3:2).

    «Лидс»

    «Лидс» после возвращения в элиту английского футбола, где он отсутствовал 16 лет, по итогам девяти туров идет с 11 очками идет на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

    За всю турнирную дистанцию «Павлины» одержали три виктории, два раза сыграли вничью и четыре раза уходили с поля поверженными. А стартовали в первенстве они с достойного выездного поражения от «Ливерпуля» со счетом 3:4.

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    • После этого йоркширцы не уступали в трех играх подряд, дважды победив при одной мировой. Последующий отрезок в четыре матча принес «Лидсу» один выигрыш и три фиаско.

    Перед прошлым туром клуб потерпел два поражения кряду — от «Лестера» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4). В предыдущем матче АПЛ ему удалось набрать один балл в домашней игре с «Арсеналом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей и ничья оцениваются в один и тот же коэффициент 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,75. 0

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    «Эвертон» — «Лидс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Англии 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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