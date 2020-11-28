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    «Шахтер» отведет душу после позорного матча в Германии?

    «Днепр-1» — «Шахтер». Прогноз и ставки на чемпионат Украины 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Шахтер»
    «Шахтер» занимает второе место в УПЛ после 10-ти туров
    Донецкий «Шахтер» встретится на выезде с «Днепром-1» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 ноября в Днепре, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Днепр-1» — «Шахтер».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Ноября 2020 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 20:30 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
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    «Днепр-1»

    Команда из Днепра неудачно начала сезон. Свою первую победу клуб одержал только в середине октября, когда выиграл дома у «Десны».

    Вскоре «Днепр-1» выиграл еще один матч, но после этого были только поражения. В матчах с киевским «Динамо», «Колосом» и «Минаем» было пропущено в общей сложности семь мячей.

    В среднем за игру «Днепр-1» пропускает по два мяча.

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    При этом у хозяев относительно неплохо получается игра в атаке. «Днепр-1» — единственная команда не из топ-10, которая забила больше 10 мячей.

    «Шахтер»

    У «Шахтера» этой осенью сплошные разочарования. Были, безусловно, и приятные моменты, например, гостевая победа над мадридским «Реалом», но если смотреть в целом, пока что действующий чемпион Украины чаще разочаровывает.

    Ранее на этой неделе «Шахтер» снова проиграл менхенгладбахской «Боруссии». После киевского позора со счетом 0:6 команда Луиша Каштру получила четыре безответных гола в гостевой игре. То есть двух матчах против «Боруссии» донецкий клуб ни разу не забил и пропустил 10 мячей.

    В УПЛ «Шахтер» тоже теряет очки намного чаще, чем обычно. После десяти туров «горняки» занимают второе место, отставая от «Динамо» на три очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры практически не сомневаются в победе «Шахтера», на это можно поставить за 1.31. Ничью предлагают за 5.30, а победу «Днепра1» — за 8.50.

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    Несмотря на то, что «Шахтер» действительно барахлит, хозяевам будет сложно набрать очки. По одной простой причине — у «Днепр-1» слабая оборона, играть в режиме «автобуса» эта команда не умеет.

    Ставка — обе команды забьют + победа «Шахтера» за 2.77.

    Или индивидуальный тотал «Шахтера» больше 2,5 за 2.14. 0

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