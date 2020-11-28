«Днепр-1» — «Шахтер». Прогноз и ставки на чемпионат Украины 28 ноября 2020 года

«Днепр-1»
Команда из Днепра неудачно начала сезон. Свою первую победу клуб одержал только в середине октября, когда выиграл дома у «Десны».
Вскоре «Днепр-1» выиграл еще один матч, но после этого были только поражения. В матчах с киевским «Динамо», «Колосом» и «Минаем» было пропущено в общей сложности семь мячей.
В среднем за игру «Днепр-1» пропускает по два мяча.
При этом у хозяев относительно неплохо получается игра в атаке. «Днепр-1» — единственная команда не из топ-10, которая забила больше 10 мячей.
«Шахтер»
У «Шахтера» этой осенью сплошные разочарования. Были, безусловно, и приятные моменты, например, гостевая победа над мадридским «Реалом», но если смотреть в целом, пока что действующий чемпион Украины чаще разочаровывает.
Ранее на этой неделе «Шахтер» снова проиграл менхенгладбахской «Боруссии». После киевского позора со счетом 0:6 команда Луиша Каштру получила четыре безответных гола в гостевой игре. То есть двух матчах против «Боруссии» донецкий клуб ни разу не забил и пропустил 10 мячей.
В УПЛ «Шахтер» тоже теряет очки намного чаще, чем обычно. После десяти туров «горняки» занимают второе место, отставая от «Динамо» на три очка.
Прогноз и ставка
Букмекеры практически не сомневаются в победе «Шахтера», на это можно поставить за 1.31. Ничью предлагают за 5.30, а победу «Днепра1» — за 8.50.
Несмотря на то, что «Шахтер» действительно барахлит, хозяевам будет сложно набрать очки. По одной простой причине — у «Днепр-1» слабая оборона, играть в режиме «автобуса» эта команда не умеет.
Ставка — обе команды забьют + победа «Шахтера» за 2.77.
Или индивидуальный тотал «Шахтера» больше 2,5 за 2.14. 0