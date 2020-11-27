«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Англии 27 ноября 2020 года

В пятницу, 27 ноября, в стартовом поединке 10-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» после девяти сыгранных туров с 13 набранными очками в турнирной таблице Премьер-лиги расположился на 11 строке, однако от пятой позиции отстает всего на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию «орлы» в чемпионате по четыре раза побеждали и проигрывали, а также одну встречу завершили вничью, забив за этот период 12 мячей при 13 пропущенных.

Так в минувшем игровом дне «стекольщики» на выезде потерпели фиаско от «Бернли» со счетом 0:1, а матчем ранее они в родных стенах разгромили «Лидс» — 4:1.

Календарь и таблица АПЛ

С учетом всех проведенных матчей в родных стенах в этом сезоне, лондонский коллектив проиграл лишь раз, четыре раза праздновал виктории и дважды сыграл вничью. При этом в каждой из этих игр он забивал минимум один гол.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на 15 позиции, отставая от предстоящего противника на два балла.

В текущем розыгрыше Премьер-лиге «сороки» в трех поединках добивались побед, четыре раза терпели фиаско и дважды расходился миром, пропустив за весь период 15 мячей при 10 забитых.

В двух последних сыгранных встречах «черно-белые» поочередно проигрывали в гостях «Саутгемптону» и в родных стенах «Челси» ( по 0:2), однако перед эти набрали четыре очка в двух встречах.

В этом сезоне в гостях «Ньюкасл» проиграл дважды в девяти встречах, где только одна игра была официальная, также четыре раза выиграл и трижды сыграл вничью.

В минувшем чемпионате Англии эти клубы обменялись домашними виктории с одинаковым счетом по 1:0. Стоить отметить, что за последние семь очных противостояний этих команд больше двух голов забито не было.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кристал Пэлас» — 2.30, победа «Ньюкасла» — 3.62, ничья — 3.26.

Так как зачастую поединки между данными командами высокой результативности не отличаются, то и от данной встречи ожидаем «низового» исхода.

Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5. 0