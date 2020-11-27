«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Англии 27 ноября 2020 года

«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» после девяти сыгранных туров с 13 набранными очками в турнирной таблице Премьер-лиги расположился на 11 строке, однако от пятой позиции отстает всего на четыре пункта.
За всю турнирную дистанцию «орлы» в чемпионате по четыре раза побеждали и проигрывали, а также одну встречу завершили вничью, забив за этот период 12 мячей при 13 пропущенных.
Так в минувшем игровом дне «стекольщики» на выезде потерпели фиаско от «Бернли» со счетом 0:1, а матчем ранее они в родных стенах разгромили «Лидс» — 4:1.
С учетом всех проведенных матчей в родных стенах в этом сезоне, лондонский коллектив проиграл лишь раз, четыре раза праздновал виктории и дважды сыграл вничью. При этом в каждой из этих игр он забивал минимум один гол.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на 15 позиции, отставая от предстоящего противника на два балла.
В текущем розыгрыше Премьер-лиге «сороки» в трех поединках добивались побед, четыре раза терпели фиаско и дважды расходился миром, пропустив за весь период 15 мячей при 10 забитых.
В двух последних сыгранных встречах «черно-белые» поочередно проигрывали в гостях «Саутгемптону» и в родных стенах «Челси» ( по 0:2), однако перед эти набрали четыре очка в двух встречах.
В этом сезоне в гостях «Ньюкасл» проиграл дважды в девяти встречах, где только одна игра была официальная, также четыре раза выиграл и трижды сыграл вничью.
В минувшем чемпионате Англии эти клубы обменялись домашними виктории с одинаковым счетом по 1:0. Стоить отметить, что за последние семь очных противостояний этих команд больше двух голов забито не было.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кристал Пэлас» — 2.30, победа «Ньюкасла» — 3.62, ничья — 3.26.
Так как зачастую поединки между данными командами высокой результативности не отличаются, то и от данной встречи ожидаем «низового» исхода.
Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5. 0