ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего МарадонаНеповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории Диего Марадона«Бог умер». Прямая трансляция прощания с Диего Марадоной «Интер» близок к очередному провалу в Лиге чемпионовСудьба российских клубов, провал «Интера», противостояние «ПСЖ» и «Лейпцига»
  • 00:50
    • Дубль и ассист Карлоса Винисиуса помог «Тоттенхэму» разгромить «Лудогорец»
  • 22:51
    • «Лилль» и «Милан» разошлись миром
  • 22:47
    • ЦСКА в большинстве не справился с «Фейенордом»
  • 22:41
    • «Арсенал» разгромил «Мольде» и обеспечил себе первое место
  • 19:54
    • Чалов и Эджуке сыграют в атаке ЦСКА против «Фейенорда»
  • 01:06
    • «Гранада» обыграла обыграла «Омонию», ПСВ — ПАОК
  • 01:03
    • «Бенфика» ушла от поражения в матче против «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    «Орлы» и «сороки» не порадуют результативностью?

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Англии 27 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»
    Вильфрид Заа
    В пятницу, 27 ноября, в стартовом поединке 10-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Ноября 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 23:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» после девяти сыгранных туров с 13 набранными очками в турнирной таблице Премьер-лиги расположился на 11 строке, однако от пятой позиции отстает всего на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию «орлы» в чемпионате по четыре раза побеждали и проигрывали, а также одну встречу завершили вничью, забив за этот период 12 мячей при 13 пропущенных.

    Так в минувшем игровом дне «стекольщики» на выезде потерпели фиаско от «Бернли» со счетом 0:1, а матчем ранее они в родных стенах разгромили «Лидс» — 4:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    С учетом всех проведенных матчей в родных стенах в этом сезоне, лондонский коллектив проиграл лишь раз, четыре раза праздновал виктории и дважды сыграл вничью. При этом в каждой из этих игр он забивал минимум один гол.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на 15 позиции, отставая от предстоящего противника на два балла.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиге «сороки» в трех поединках добивались побед, четыре раза терпели фиаско и дважды расходился миром, пропустив за весь период 15 мячей при 10 забитых.

  • Судьба российских клубов, провал «Интера», противостояние «ПСЖ» и «Лейпцига»
  • Расклады Лиги чемпионов после четырех туров
  • Вчера

    • В двух последних сыгранных встречах «черно-белые» поочередно проигрывали в гостях «Саутгемптону» и в родных стенах «Челси» ( по 0:2), однако перед эти набрали четыре очка в двух встречах.

    В этом сезоне в гостях «Ньюкасл» проиграл дважды в девяти встречах, где только одна игра была официальная, также четыре раза выиграл и трижды сыграл вничью.

    В минувшем чемпионате Англии эти клубы обменялись домашними виктории с одинаковым счетом по 1:0. Стоить отметить, что за последние семь очных противостояний этих команд больше двух голов забито не было.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кристал Пэлас» — 2.30, победа «Ньюкасла» — 3.62, ничья — 3.26.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Так как зачастую поединки между данными командами высокой результативности не отличаются, то и от данной встречи ожидаем «низового» исхода.

    Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Львов — Мариуполь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брентфорд — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Страсбург — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020     Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»
  • Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси
    • 18:46 22/11/2020     Халк
  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
    • 21:10 23/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Англии 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры