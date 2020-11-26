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    Продолжит ли «Гент» борьбу за выход из группы?

    «Гент» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 2.82) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Црвена Звезда»
    Осман Букари
    В четверг, 26 ноября, «Гент» на своем поле примет «Црвену Звезду» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет в Бельгии, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Гент» — «Црвена Звезда».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 26 Ноября 2020 года
    Гент
  • Лига Европы. Группа L
    •  Гент 20:55 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Гент»

    «Гент» занимает последнее место в турнирной таблице группы L, не набрав ни одного очка в трех стартовых турах.

    «Буйволы» уже успели проиграть либерецкому «Словану» (0:1), «Хоффенхайму» (1:4) и «Црвене Звезде» (1:2).

    В чемпионате Бельгии «Гент» идет лишь десятым с 16 набранными очками в 13 турах. На минувших выходных он одолел «Шарлеруа» (1:0), а до этого разошелся миром с «Андерлехтом» (1:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После травм у «Гента» восстанавливаются Александр Де Брюйн, Георгий Чакветадзе и Лоран Депуатр. На карантине находится Роман Яремчук.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы L с 6 набранными очками.

    Белградская команда выиграла у «Слована» (5:1) и «Гента» (2:1), но потерпела поражение от «Хоффенхайма» (0:2).

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    • В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» уверенно лидирует, имея на своем счету 41 очко после 15 туров. В своем последнем матче она обыграла «Войводину» (2:0).

    Среди травмированных у «Црвены Звезды» значится Никола Васильевич. Дисквалификацию отбывает Секу Саного Жуниор.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Гента» — 2.12, победа «Црвены Звезды» — 3.30, ничья — 3.60.

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    «Буйволы» пока не одержали ни одной победы на групповом этапе, и вряд ли данная тенденция изменится в ближайшее время.

    «Гент» столкнулся с игровыми и кадровыми проблемами, из-за которых выиграл всего два поединка из последних восьми во всех турнирах.

    Тем временем белградская команда набрала неплохой ход, что подтверждает серия из шести побед подряд.

    Допускаем, что в этой игре обе команды забьют, поскольку хозяевам нужно идти ва-банк, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но вряд ли бельгийцам удастся вырвать победу.

    Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют и обе команды забьют» за 2.82. 0

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    «Гент» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 2.82) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Гент» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.82
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