«Гент» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 2.82) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четверг, 26 ноября, «Гент» на своем поле примет «Црвену Звезду» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет в Бельгии, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Гент» — «Црвена Звезда».

«Гент»

«Гент» занимает последнее место в турнирной таблице группы L, не набрав ни одного очка в трех стартовых турах.

«Буйволы» уже успели проиграть либерецкому «Словану» (0:1), «Хоффенхайму» (1:4) и «Црвене Звезде» (1:2).

В чемпионате Бельгии «Гент» идет лишь десятым с 16 набранными очками в 13 турах. На минувших выходных он одолел «Шарлеруа» (1:0), а до этого разошелся миром с «Андерлехтом» (1:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

После травм у «Гента» восстанавливаются Александр Де Брюйн, Георгий Чакветадзе и Лоран Депуатр. На карантине находится Роман Яремчук.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы L с 6 набранными очками.

Белградская команда выиграла у «Слована» (5:1) и «Гента» (2:1), но потерпела поражение от «Хоффенхайма» (0:2).

В сербской Суперлиге «Црвена Звезда» уверенно лидирует, имея на своем счету 41 очко после 15 туров. В своем последнем матче она обыграла «Войводину» (2:0).

Среди травмированных у «Црвены Звезды» значится Никола Васильевич. Дисквалификацию отбывает Секу Саного Жуниор.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Гента» — 2.12, победа «Црвены Звезды» — 3.30, ничья — 3.60.

«Буйволы» пока не одержали ни одной победы на групповом этапе, и вряд ли данная тенденция изменится в ближайшее время.

«Гент» столкнулся с игровыми и кадровыми проблемами, из-за которых выиграл всего два поединка из последних восьми во всех турнирах.

Тем временем белградская команда набрала неплохой ход, что подтверждает серия из шести побед подряд.

Допускаем, что в этой игре обе команды забьют, поскольку хозяевам нужно идти ва-банк, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но вряд ли бельгийцам удастся вырвать победу.

Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют и обе команды забьют» за 2.82. 0