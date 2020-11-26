ЦСКА София — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА София будет принимать «Янг Бойз». Игра пройдет на стадионе «Болгарской Армии» 26 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ЦСКА София — «Янг Бойз».

ЦСКА София

Болгарский футбольный клуб из города София находится на последнем месте в турнирной таблице группы A. В трех турах Лиги Европы команда не забила ни единого гола и заработала всего 1 балл.

В первом матче группового раунда ЦСКА София дома принимала «ЧФР Клуж». Эта встреча закончилась поражением хозяев (0:2). А затем в чемпионате страны «армейцы» расписали мировую с клубом «Арда» (1:1).

Позже в Лиге Европы красные на «Олимпико» сумели заработать 1 балл в противостоянии с «Ромой» (1:1). А в Высшей лиге Болгарии софийский коллектив победил «Царско Село» (1:0).

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В третьем туре ЛЕ ЦСКА София крупно влетел «Янг Бойз» (0:3), после чего в чемпионате «армейцы» обыграли «Монтану» (2:1) и разгромили «Ботев Ихтиман» в Кубке (5:0). В домашнем первенстве красные находятся на четвертом месте.

«Янг Бойз»

Швейцарская команда из Берна в трех встречах Лиги Европы заработала 4 очка. Столько же баллов имеет и «ЧФР Клуж». В группе A она находится на второй строчке и отстает от «Ромы» на 3 пункта.

В стартовом поединке группового этапа «Янг Бойз» принимал «Рому». В домашней встрече «пчелы» рано повели в счете, а во втором тайме пропустили парочку мячей и в итоге проиграли (1:2).

Затем в швейцарской Суперлиге желто-черные взяли верх над «Люцерном» (2:1). А в еврокубковых матчах подопечные Герардо Сеоане разошлись миром с «ЧФР Клуж» (1:1) и раскатали ЦСКА София (3:0).

В ноябрьских встречах чемпионата страны «Янг Бойз» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (0:0) и победил «Базель» (2:1). В домашнем первенстве «пчелы» лидируют.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА София в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 4.28, на ничью они предлагают поставить за 3.88, а на победу «Янг Бойз» — за 1.87.

Швейцарский клуб сейчас активно ведет борьбу за второе место. Команда Герардо Сеоане не станет надеяться на осечки конкурентов и предпочтет сама решить исход битвы в этой группе.

Чтобы в дальнейшем желто-черным было легче, им необходимо брать 3 очка в поединке с последним клубом квартета. Наши прогноз и ставка — победа «Янг Бойз» с коэффициентом 1.87. 0