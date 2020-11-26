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    Увезет ли «Янг Бойз» очки из Софии?

    ЦСКА София — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА София — «Янг Бойз»
    Фабиан Ридер
    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА София будет принимать «Янг Бойз». Игра пройдет на стадионе «Болгарской Армии» 26 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ЦСКА София — «Янг Бойз».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 26 Ноября 2020 года
    ЦСКА София
  • Лига Европы. Группа A
    •  ЦСКА София 20:55 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига Европы. Группа A
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    ЦСКА София

    Болгарский футбольный клуб из города София находится на последнем месте в турнирной таблице группы A. В трех турах Лиги Европы команда не забила ни единого гола и заработала всего 1 балл.

    В первом матче группового раунда ЦСКА София дома принимала «ЧФР Клуж». Эта встреча закончилась поражением хозяев (0:2). А затем в чемпионате страны «армейцы» расписали мировую с клубом «Арда» (1:1).

    Позже в Лиге Европы красные на «Олимпико» сумели заработать 1 балл в противостоянии с «Ромой» (1:1). А в Высшей лиге Болгарии софийский коллектив победил «Царско Село» (1:0).

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    В третьем туре ЛЕ ЦСКА София крупно влетел «Янг Бойз» (0:3), после чего в чемпионате «армейцы» обыграли «Монтану» (2:1) и разгромили «Ботев Ихтиман» в Кубке (5:0). В домашнем первенстве красные находятся на четвертом месте.

    «Янг Бойз»

    Швейцарская команда из Берна в трех встречах Лиги Европы заработала 4 очка. Столько же баллов имеет и «ЧФР Клуж». В группе A она находится на второй строчке и отстает от «Ромы» на 3 пункта.

    В стартовом поединке группового этапа «Янг Бойз» принимал «Рому». В домашней встрече «пчелы» рано повели в счете, а во втором тайме пропустили парочку мячей и в итоге проиграли (1:2).

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    • Затем в швейцарской Суперлиге желто-черные взяли верх над «Люцерном» (2:1). А в еврокубковых матчах подопечные Герардо Сеоане разошлись миром с «ЧФР Клуж» (1:1) и раскатали ЦСКА София (3:0).

    В ноябрьских встречах чемпионата страны «Янг Бойз» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (0:0) и победил «Базель» (2:1). В домашнем первенстве «пчелы» лидируют.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА София в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 4.28, на ничью они предлагают поставить за 3.88, а на победу «Янг Бойз» — за 1.87.

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    Швейцарский клуб сейчас активно ведет борьбу за второе место. Команда Герардо Сеоане не станет надеяться на осечки конкурентов и предпочтет сама решить исход битвы в этой группе.

    Чтобы в дальнейшем желто-черным было легче, им необходимо брать 3 очка в поединке с последним клубом квартета. Наши прогноз и ставка — победа «Янг Бойз» с коэффициентом 1.87. 0

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    ЦСКА София — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на ЦСКА София — «Янг Бойз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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