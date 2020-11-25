«Торпедо» — «Краснодар-2». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч ФНЛ 25 ноября 2020 года

25 ноября в рамках 24-го тура первенства ФНЛ московское «Торпедо» на своем поле сыграет со вторым составом «Краснодара». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Краснодар-2».

«Торпедо»

«Торпедо» после 23 туров розыгрыша ФНЛ с 49 зачетными пунктами идет вторым, однако третьих «Крылышек» москвичи опережают только по дополнительным показателям.

За последние 11 поединков первенства «автозаводцы» оступились лишь раз, проиграв в Астрахани «Волгарю» со счетом 2:3. В остальных десяти играх они неизменно побеждали.

Так в минувшем игровом дне московский клуб в гостях переиграл 1:0 «Акрон», а перед этим на своем поле обыграл «Спартак-2» (1:0) и воронежский «Факел» (4:1).

Календарь и таблица ФНЛ

11 домашних встреч текущего чемпионата принесли «Торпедо» семь выигрышей, два мировых исхода и столько же поражений, разница забитых и пропущенных составляет 21:8.

«Краснодар-2»

Дубль «Краснодара» с 25 набранными очками расположился на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись только на два пункта от зоны вылета.

«Зелено-черные» не могут победить в рамках первенства в последних восьми проведенных играх, поделив в этом отрезке поровну мировые исходы и поражения.

Два последних тура «быки» закончили фиаско. Сперва они были разбиты в Воронеже «Факелом» со счетом 2:6, а затем на своей территории были повержены «Шинником» (1:2), замыкающий турнирку.

Вне родных стен «Краснодар-2» добыл две виктории в 12 проведенных встречах, шесть раз терпел фиаско и четыре матча свел вничью, разница мячей — 8:21.

В первом круге «торпедовцы» выиграли в Краснодаре крупно (3:0), а в прошлом сезоне «Торпедо» победило в Москве — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.40.

На викторию «Краснодара-2» дают — 8.10, ничья оценена — в 4.70.

Скорее всего, «Торпедо» на своем поле не будет иметь проблем с дублем «Краснодара», выиграв с разницей в несколько мячей. 0