ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад» «Краснодар»ЛЧ. «Краснодар» проиграл «Севилье», «Зенит» играет с «Лацио» ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября
  • 22:53
    • «Севилья» вырвала победу у «Краснодара» и вышла в плей-офф ЛЧ
  • 22:06
    • Малком и Дзюба выйдут в стартовом составе «Зенита» против «Лацио»
  • 22:59
    • «Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Ренн»
  • 22:36
    • Гризманн остался в запасе «Барселоны» на матч с «Динамо» Киев
  • 22:29
    • Неймар и Мбаппе — в стартовом составе ПСЖ на матч с «Лейпцигом»
  • 22:17
    • Холанд сыграет в атаке «Боруссии» в матче с «Брюгге»
  • 21:51
    • СКА в Петербурге обыграл «Барыс»
    Все новости спорта

    Сколько мячей «Сити» положит в сетку «Олимпиакоса»?

    «Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Олимпиакос Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Манчестер Сити»
    Кевин Де Брюйне
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 25 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 25 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.50
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
    •

    «Олимпиакос»

    Греческий футбольный клуб из города Пирей в группе C находится сейчас на третьем месте с 3 очками на счету и разницей голов — 1:5. От второй строчки команду отделяют 3 балла, а от первой — 6.

    Групповой этап Лиги чемпионов «Олимпиакос» начал с домашней победы над «Марселем», вырванной на 91-й минуте (1:0). Во втором туре красно-белые в гостях уступили «Порту» (0:2).

    После этого матча подопечные Педро Мартинса обыграли «Аполлон Смирнис» в чемпионате Греции (2:0). Затем была выездная встреча с «Манчестер Сити», в которой «Легенда» потерпела крупное поражение (0:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Далее в Суперлиге «Олимпиакос» одержал верх над ОФИ (2:0) и переиграл «Панатинаикос» (1:0). В турнирной таблице чемпионата команда лидирует с 19 очками, добытыми в семи матчах.

    «Манчестер Сити»

    В отличие от чемпионата Англии, в еврокубках манчестерский клуб сейчас хорош. В трех турах команда добыла максимум очков — 9, забила 9 мячей, а пропустила всего 1 гол. В таблице светло-голубые лидируют.

    В стартовом матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в родных стенах прихлопнул «Порту» (1:1). А после ничьей с «Вест Хэмом» в АПЛ (1:1) «горожане» раскатали в гостях «Марсель» (3:0).

  • Эффект дежавю. Оборона «Тоттенхэма» сдержала «МанСити»
  • «Шпоры» вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ
  • 22/11/2020

    • Затем в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы одержали верх над «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В третьем туре ЛЧ англичане на «Этихад» легко разобрались с «Олимпиакосом» (3:0).

    В двух недавних матчах Премьер-лиги «Сити» расписал мировую с «Ливерпулем» (1:1) и потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:2). В таблице АПЛ команда Пепа застряла аж на 13 позиции.

    Прогноз и ставка

    На победу «Олимпиакоса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 11.0, на ничью — 5.90, а на победу «Манчестер Сити» — 1.30.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Несмотря на мощный старт в ЛЧ, команда Гвардиолы не будет играть вполсилы в предстоящем матче, поскольку турнирно она не обеспечила себе еще ничего.

    «Горожане» могут снова забить в ворота греческой команды парочку голов или больше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 с коэффициентом 1.68. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Истанбул
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ювентус — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры