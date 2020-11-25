«Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 25 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».

«Олимпиакос»

Греческий футбольный клуб из города Пирей в группе C находится сейчас на третьем месте с 3 очками на счету и разницей голов — 1:5. От второй строчки команду отделяют 3 балла, а от первой — 6.

Групповой этап Лиги чемпионов «Олимпиакос» начал с домашней победы над «Марселем», вырванной на 91-й минуте (1:0). Во втором туре красно-белые в гостях уступили «Порту» (0:2).

После этого матча подопечные Педро Мартинса обыграли «Аполлон Смирнис» в чемпионате Греции (2:0). Затем была выездная встреча с «Манчестер Сити», в которой «Легенда» потерпела крупное поражение (0:3).

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Далее в Суперлиге «Олимпиакос» одержал верх над ОФИ (2:0) и переиграл «Панатинаикос» (1:0). В турнирной таблице чемпионата команда лидирует с 19 очками, добытыми в семи матчах.

«Манчестер Сити»

В отличие от чемпионата Англии, в еврокубках манчестерский клуб сейчас хорош. В трех турах команда добыла максимум очков — 9, забила 9 мячей, а пропустила всего 1 гол. В таблице светло-голубые лидируют.

В стартовом матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в родных стенах прихлопнул «Порту» (1:1). А после ничьей с «Вест Хэмом» в АПЛ (1:1) «горожане» раскатали в гостях «Марсель» (3:0).

Затем в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы одержали верх над «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В третьем туре ЛЧ англичане на «Этихад» легко разобрались с «Олимпиакосом» (3:0).

В двух недавних матчах Премьер-лиги «Сити» расписал мировую с «Ливерпулем» (1:1) и потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:2). В таблице АПЛ команда Пепа застряла аж на 13 позиции.

Прогноз и ставка

На победу «Олимпиакоса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 11.0, на ничью — 5.90, а на победу «Манчестер Сити» — 1.30.

Несмотря на мощный старт в ЛЧ, команда Гвардиолы не будет играть вполсилы в предстоящем матче, поскольку турнирно она не обеспечила себе еще ничего.

«Горожане» могут снова забить в ворота греческой команды парочку голов или больше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 с коэффициентом 1.68. 0