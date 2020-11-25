«Бристоль Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Чемпионшипа 25 ноября 2020 года

«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» находится на третьей строчке с отставанием в четыре очка от лидера «Норвича», который сыграл на один поединок больше.
Клуб очень мощно стартовал, набрав в пяти стартовых турах 13 очков. Но после этого в игре команды начался небольшой спад.
После четырех матчей без побед «Бристоль» выиграл в гостях у «Хаддерсфилда» со счетом 2:1. В позапрошлом туре первенства коллектив Дина Холдена одолел «Кардифф Сити» (1:0) в гостях.
Наконец, в предыдущем поединке Чемпионшипа «Сити» довел свою победную серию до трех встреч. Обыграть также удалось «Дерби Каунти» с минимальным результатом.
«Уотфорд»
В четырех стартовых поединках лиги «шершни» одолели на своей территории по 1:0 «Мидлсбро» и «Лутон», сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) на выезде и проиграли в гостях «Редингу» (0:1).
После этого клуб не проигрывал четыре тура, выиграв в двух из них. Переиграть удалось «Дерби» (1:0), «Блэкберн» (3:1), а также сыграть вничью с «Борнмутом» (1:1) и «Уикомб» (1:1).
Серия прервалась поражением от «Барнсли» (0:1) в гостях. С тех пор «Уотфорд» не знает неудач три матча кряду. В них он с одинаковым счетом 3:2 победил «Сток» и «Ковентри», а также разошелся миром с КПР (1:1).
По итогам 12 поединков коллектив занимает пятое место с 22 очками. Отставание от соперника составляет один балл, а от лидера, у которого на один поединок больше — четыре.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10. 0