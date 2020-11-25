«Бристоль Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Чемпионшипа 25 ноября 2020 года

В среду, 25 ноября, в 13-м туре английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» на своем стадионе «Эштон Гейт» сыграет с «Уотфордом». Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Бристоль Сити» — «Уотфорд».

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» находится на третьей строчке с отставанием в четыре очка от лидера «Норвича», который сыграл на один поединок больше.

Клуб очень мощно стартовал, набрав в пяти стартовых турах 13 очков. Но после этого в игре команды начался небольшой спад.

После четырех матчей без побед «Бристоль» выиграл в гостях у «Хаддерсфилда» со счетом 2:1. В позапрошлом туре первенства коллектив Дина Холдена одолел «Кардифф Сити» (1:0) в гостях.

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Наконец, в предыдущем поединке Чемпионшипа «Сити» довел свою победную серию до трех встреч. Обыграть также удалось «Дерби Каунти» с минимальным результатом.

«Уотфорд»

В четырех стартовых поединках лиги «шершни» одолели на своей территории по 1:0 «Мидлсбро» и «Лутон», сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) на выезде и проиграли в гостях «Редингу» (0:1).

После этого клуб не проигрывал четыре тура, выиграв в двух из них. Переиграть удалось «Дерби» (1:0), «Блэкберн» (3:1), а также сыграть вничью с «Борнмутом» (1:1) и «Уикомб» (1:1).

Серия прервалась поражением от «Барнсли» (0:1) в гостях. С тех пор «Уотфорд» не знает неудач три матча кряду. В них он с одинаковым счетом 3:2 победил «Сток» и «Ковентри», а также разошелся миром с КПР (1:1).

По итогам 12 поединков коллектив занимает пятое место с 22 очками. Отставание от соперника составляет один балл, а от лидера, у которого на один поединок больше — четыре.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10. 0