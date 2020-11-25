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    «Бавария» и «Зальцбург» снова порадуют результативностью

    «Бавария» — «Зальцбург». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Зальцбург»
    Роберт Левандовски
    В матче 4 тура Лиги чемпионов «Бавария» примет «Зальцбург» на стадионе «Альянц Арена». Поединок стартует 25 ноября в 23:00 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Зальцбург».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 25 Ноября 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    «Бавария»

    После трех туров «Бавария» имеет приятное преимущество над «Атлетико» в пять очков. «Баварцы» выиграли все три поединка. В частности «матрасников» они разгромили 4:0.

    Также «мюнхенцы» обыграли «Локомотив» 2:1 и победили на выезде «Зальцбург» 6:2.

    В этом сезоне команда провела 12 матчей и проиграла лишь на старте в Суперкубке Германии. После этого подопечные Флика одержали 10 побед подряд. Лишь в прошлой игре Бундеслиги серия прервалась ничьей с «Вердером» (1:1).

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    Йозуа Киммих и Корентен Толиссо не помогут «Баварии» в этой встрече.

    «Зальцбург»

    У «быков» одно очко. Они последние в турнирной таблице и отстают от «Локо» на один пункт. «Зальцбург» потерпел два поражения подряд

    С «Атлетико» и «Баварией» гости провели достаточно «веселые» стыки. Перед 2:6 с немцами были 2:3 с «матрасниками». С «железнодорожниками» была ничья 2:2.

    После фиаско в игре с «Баварией» продолжились матчи без побед. «Зальцбург» сыграл вничью с «Рапидом» (1:1) и проиграл 1:3 «Штурму». Это было в чемпионате Австрии.

    В любом случае австрийцы опасны. Они забили не менее двух голов в пяти поединках Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    1.22 букмекеры дают на победу «Баварии» и 11.5 было поставлено на победу «Зальцбурга». Ничья оценивается коэффициентом 7.70.

    Матчи с большим количеством голов у «Баварии» в этом сезоне не сюрприз. «Зальцбург» в матчах с элитными командами не боится, прессингует, но так же часто забывает про оборону. Ставим на тотал больше 1.5 в обоих таймах за 2.26.

    Церемониться с «Зальцбургом» «Бавария» не будет. Она постарается быстрее решить вопрос о выходе в плей-офф. Хозяева выиграли 14 матчей Лиги чемпионов и забили не менее трех мячей в 8 из 10 встреч. Прогнозируем ИТ 1 больше 3.0 за 1.76. 0

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    «Бавария» — «Зальцбург». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Зальцбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
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