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    Останется ли «Боруссия» Д лидером группы F?

    «Боруссия» Д — «Брюгге». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Брюгге»
    Эрлинг Холанн
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д будет принимать «Брюгге». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Брюгге».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 24 Ноября 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Брюгге Брюгге
  • Лига чемпионов. Группа F
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 10.20
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    После трех туров Лиги чемпионов дортмундская команда смогла подняться на первое место квартета F с 6 очками на счету. Ближайшего конкурента она опережает всего на 1 балл.

    В дебютной еврокубковой встрече «Боруссия» Д в Риме потерпела поражение от «Лацио» (1:3). После той игры «шмели» победили «Шальке» в чемпионате (3:0) и «Зенит» в ЛЧ (2:0).

    Позже подопечные Люсьена Фавра обыграли «Арминию» (2:0), а в третьей еврокубковой встрече они раскатали «Брюгге» (3:0). В ноябрьских матчах Бундеслиги дортмундцы уступили «Баварии» (2:3) и разбили «Герту» (5:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Германии «Боруссия» Д на данном этапе сезона отстает от «Баварии» на 1 балл. В турнирной таблице черно-желтые находятся на второй строчке.

    «Брюгге»

    Команда из Бельгии за три игры Лиги чемпионов заработала 4 очка. В турнирной таблице группы F она находится на третьем месте и отстает от лидеров на 2 балла, а между «Лацио», идущим вторым, разрыв составляет всего 1 пункт.

    В еврокубках «Брюгге» стартовал с победы. В Питере гости одолели «Зенит» (2:1). Затем в чемпионате страны черно-синие потерпели поражение от «Хеверли Лувен» (1:2).

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    • После потери баллов в домашнем первенстве подопечные Филиппа Клемана встретились с «Лацио». На своем поле «Брюгге» заработал 1 очко (1:1). Ничьей завершилась и игра с «Мехеленом» в Высшей лиге (2:2).

    В третьем туре ЛЧ «Брюгге» был разбит «Боруссией» Д (0:3). А в двух поединках чемпионата команда Филиппа Клемана переиграла «Остенде» (3:1) и «Кортрейк» (1:0). В Высшей лиге черно-синие лидируют с 26 очками, добытыми в 13 матчах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.28, на ничью — 6.45, а на победу «Брюгге» — 10.5.

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    В четвертом туре любая из трех команд может выскочить на первое место. Осознавая это, коллектив Люсьена Фавра не будет играть вполсилы.

    Основная обойма дортмундцев сейчас в полном порядке, потому на «Сигнал Идуна Парк» «шмели» могут снова положить в сетку гостей трешку или даже больше. Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Д не проиграет тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67. 0

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    «Боруссия» Д — «Брюгге». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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