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    Прервется ли в Лондоне серия без побед «Эвертона»?

    «Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Эвертон»
    Ерри Мина
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» 22 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Ноября 2020 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 15:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.92
  • Ставка!
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    «Фулхэм»

    Старейший клуб Лондона находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. За 8 матчей команда набрала всего 3 очка, забила 7 мячей, а пропустила в свои ворота 15.

    Новый сезон в АПЛ начался для «Фулхэма» с крупного поражения от «Арсенала» (0:3). А в следующем матче «дачники» прошли «Ипсвич Таун» в 1/32 финала Кубка лиги (2:1).

    Затем в чемпионате подопечные Скотта Паркера уступили «Лидсу» в голевой рубке (3:4). Далее в 1/16 финала Кубка лиги лондонцы прихлопнули «Шеффилд Уэнсдей» (2:0). А в английском первенстве бело-черные опять остались без очков, проиграв «Астон Вилле» (0:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    Со стадии 1/8 финала Кубка лиги «Фулхэм» вылетел от «Брентфорда» (0:3). Позже в АПЛ столичный клуб уступил «Вулвз» (0:1), расписал мировую с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), победил «Вест Бромвич» (2:0) и оказался слабее «Вест Хэма» (0:1).

    «Эвертон»

    После хорошего старта ливерпульский клуб сбавил обороты и опустился на седьмое место в турнирной таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 13 очков, а разрыв между лидерами составляет 5 баллов.

    В чемпионате Англии «Эвертон» выиграл четыре матча кряду. В этих встречах «ириски» взяли верх над «Тоттенхэмом» (1:0), «Вест Бромвичем» (5:2), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Брайтоном» (4:2).

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    • В Кубке лиги команда Карло Анчелотти также шла без осечек. В 1/32 финала ливерпульцы обыграли «Солфорд» (3:0). Затем они разгромили «Флитвуд» (5:2) и раскатали «Вест Хэм» (4:1).

    В пятом туре Премьер-лиги случилась первая потеря очков в дерби с «Ливерпулем» (2:2). С тех пор «Эвертон» не выигрывает. Более того, в этих встречах «ириски» уступили «Саутгемптону» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2) и «МЮ» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Фулхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.98, ничья оценивается в 3.92, а победа «Эвертона» — в 1.92.

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    После мерсисайдского дерби команда Анчелотти заметно подсела, из-за чего она не только потеряла лидерство, но и отстала от еврокубковой зоны.

    Игра с клубом, бьющимся за выживание — хороший шанс слегка подправить ситуацию. И за эту возможность «ириски» будут хвататься обеими руками. Наши прогноз и ставка — победа «Эвертона» с коэффициентом 1.92. 0

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    «Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Фулхэм» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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