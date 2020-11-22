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    «Реал Сосьедад» продолжит серию побед в Примере?

    «Кадис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Примеры 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Реал Сосьедад»
    Аднан Янузай
    22 ноября на стадионе «Рамон де Карранса» «Кадис» примет «Реал Сосьедад» в матче 10 тура испанской Примеры. Начало встречи в 18:15 по мск. Прогноз на «Кадис» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Ноября 2020 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 18:15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.82
  • Ставка!
    •

    «Кадис»

    После девяти туров «Кадис» занимает 6 место с 14 очками. При этом «желтая субмарина» имеет всего 8 забитых голов.

    Хозяева плохо играют дома. В этом сезоне они являются гостевой командой, а вот на своем поле пока что победить не удалось — 2 ничьи и 2 поражения.

    Прошлый тур новичок Примеры проиграл с разгромом мадридскому «Атлетико» (4:0). До этого команда одержала 3 победы и сыграла дважды вничью, не пропуская три раза подряд.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Стоит отметить, что «Кадис» обыграл «Реал» 1:0 и добился нулевой ничьи с «Вильярреалом». Перед выездом к «Атлетико» «желто-синие» выиграли у «Эйбара» 2:0.

    «Реал Сосьедад»

    «Королевский» провел 12 матчей в этом сезоне, проиграв лишь в двух из них. В Примере коллектив лидирует с 20 очками, опережая «Вильярреал» на один пункт.

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    • «Реал Сосьедад» выиграл 6 раз в этом сезоне чемпионата Испании. К предстоящей встрече сан-себастьянцы подходят с 5-матчевой серией побед.

    В трех последних играх чемпионата команда разгромила «Уэску» и «Сельту» 4:1, а также обыграла «Гранаду» 2:0. В Лиге Европы «бело-голубые» проиграли «Наполи» 0:1 и одолел АЗ 1:0.

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    На выезде у команды Иманоля Альгуасиля ни одного поражения — ничья и три победы подряд.

    Прогноз и ставки

    Котировки от букмекеров на эту игру следующие: 4.70 дают на победу «Кадиса», за 3.65 предлагают ничью и за 1.82 выставили победу «Реал Сосьедада».

    Гости имеют достаточно убедительную победную серию из пяти поединков, а хозяева плохо выступают дома. Ставим на победу «Реал Сосьедада» за 1.82.

    «Кадис» забил лишь один мяч в пяти турах, а «Реал Сосьедад» пропускает очень мало. Предлагаем поставить на то, что забьет лишь одна команда за 1.68. 0

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    «Кадис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Примеры 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Кадис» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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