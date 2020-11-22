«Кадис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Примеры 22 ноября 2020 года

22 ноября на стадионе «Рамон де Карранса» «Кадис» примет «Реал Сосьедад» в матче 10 тура испанской Примеры. Начало встречи в 18:15 по мск. Прогноз на «Кадис» — «Реал Сосьедад».

«Кадис»

После девяти туров «Кадис» занимает 6 место с 14 очками. При этом «желтая субмарина» имеет всего 8 забитых голов.

Хозяева плохо играют дома. В этом сезоне они являются гостевой командой, а вот на своем поле пока что победить не удалось — 2 ничьи и 2 поражения.

Прошлый тур новичок Примеры проиграл с разгромом мадридскому «Атлетико» (4:0). До этого команда одержала 3 победы и сыграла дважды вничью, не пропуская три раза подряд.

Календарь и таблица испанской Примеры

Стоит отметить, что «Кадис» обыграл «Реал» 1:0 и добился нулевой ничьи с «Вильярреалом». Перед выездом к «Атлетико» «желто-синие» выиграли у «Эйбара» 2:0.

«Реал Сосьедад»

«Королевский» провел 12 матчей в этом сезоне, проиграв лишь в двух из них. В Примере коллектив лидирует с 20 очками, опережая «Вильярреал» на один пункт.

«Реал Сосьедад» выиграл 6 раз в этом сезоне чемпионата Испании. К предстоящей встрече сан-себастьянцы подходят с 5-матчевой серией побед.

В трех последних играх чемпионата команда разгромила «Уэску» и «Сельту» 4:1, а также обыграла «Гранаду» 2:0. В Лиге Европы «бело-голубые» проиграли «Наполи» 0:1 и одолел АЗ 1:0.

На выезде у команды Иманоля Альгуасиля ни одного поражения — ничья и три победы подряд.

Прогноз и ставки

Котировки от букмекеров на эту игру следующие: 4.70 дают на победу «Кадиса», за 3.65 предлагают ничью и за 1.82 выставили победу «Реал Сосьедада».

Гости имеют достаточно убедительную победную серию из пяти поединков, а хозяева плохо выступают дома. Ставим на победу «Реал Сосьедада» за 1.82.

«Кадис» забил лишь один мяч в пяти турах, а «Реал Сосьедад» пропускает очень мало. Предлагаем поставить на то, что забьет лишь одна команда за 1.68. 0