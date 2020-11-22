«Анже» — «Лион». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Франции 22 ноября 2020 года

В 11 туре французской Лиги 1 «Анже» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Раймон Копа» 22 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Анже» — «Лион».

«Анже»

«Анже» на удивление неплохо начал текущий сезон. Во всяком случае, сейчас есть все предпосылки к тому, что скромному клубу удастся найти свое место где-то в середине таблицы, оградив себя от нервной борьбы за выживание.

После 10 туров «Анже» находится на девятой строчке, набрав 16 очков. От соперника его отделяет всего один балл, хотя между ними еще две позиции.

Пока что у «Анже» были лишь три по-настоящему болезненных поражения — в конце сентября от «Монпелье» (1:4), в начале октября от ПСЖ (1:6) и в начале ноября от «Ниццы» (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

При этом последнее поражение стало единственным в шести предыдущих матчах, включая две товарищеские встречи. В прошлом туре клуб разгромил «Ним» (5:1) на выезде.

«Лион»

В 10 турах французского первенства команда из одноименного города заработала 17 баллов. В таблице чемпионата она находится на шестой позиции и отстает от топ-5 на одно очко.

На старте первенства «Лион» разгромили «Дижон» (4:1). А в следующем туре была нулевая ничья с «Бордо» (0:0).

Первое и пока единственное поражение в Лиге 1 «Львы» потерпели от «Монпелье» в гостях (1:2). В четвертом туре они расписали мировую с «Нимом» (0:0).

В шести следующих матчах подопечные Гарсии не проиграли, завоевав три балла в матчах с «Лорьяном» (1:1), «Марселем» (1:1) и «Лиллем» (1:1), а также девять в играх со «Страсбургом» (3:2), «Монако» (4:1) и «Сент-Этьеном» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,45. 0