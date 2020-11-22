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    Как сыграют «Алавес» и «Валенсия»?

    «Алавес» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Валенсия»
    Макси Гомес
    «Алавес» будет принимать «Валенсию» в 10-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет на арене «Мендисорроса» 22 ноября. Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Ноября 2020 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Алавес»

    «Алавес» в предыдущий раз выигрывал три тура назад, когда удалось обыграть на выезде «Вальядолид» со счетом 2:0.

    После этого «Алавес» дважды подряд сыграл вничью, причем отобрать очки удалось в том числе у «Барселоны» (1:1). Также вничью завершился матч с «Леванте» (1:1). Серия из трех матчей без поражений стала самой удачной для «Алавеса» в сезоне

    В турнирной таблице Ла Лиги «Алавес» располагается на 15-й позиции. У команды в активе 9 очков в девяти играх.

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    «Алавес» мало забивает — всего 7 мячей, но и пропускает не так много — 10 мячей (12-й результат в Ла Лиге).

    «Валенсия»

    У «Валенсии» в октябре была серия из трех поражений подряд, но команде удалось преодолеть черную полосу.

    В двух последних турах «летучие мыши» сыграли вничью с «Хетафе» (2:2), а потом и вовсе разгромили «Реал» со счетом 4:1.

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  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Реал»
  • 09/11/2020

    • «Валенсия» располагается в середине турнирной таблицы Ла Лиги. Команда набрала 11 очков в девяти матчах и занимает девятое место.

    «Валенсия» забила 15 голов, но 8 из них — в двух матчах (против «Леванте» и «Реала»). Крепкой обороной валенсийцы похвастаться не могут — пропущено у команды 14 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алавеса» букмекеры дают коэффициент 2,59, на ничью — 3,34, а на «Валенсию» — 3,02.

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    В прошлом сезоне «Валенсия» обыграла «Алавес» на своем поле (2:1), а ответная встреча завершилась вничью — 1:1.

    Прогноз и ставка на этот матч — тотал самого результативного тайма 1,5 Б с коэффициентом 1,75. 0

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    «Алавес» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 22 ноября 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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