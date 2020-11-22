«Алавес» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 22 ноября 2020 года

«Алавес» будет принимать «Валенсию» в 10-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет на арене «Мендисорроса» 22 ноября. Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Валенсия».

«Алавес»

«Алавес» в предыдущий раз выигрывал три тура назад, когда удалось обыграть на выезде «Вальядолид» со счетом 2:0.

После этого «Алавес» дважды подряд сыграл вничью, причем отобрать очки удалось в том числе у «Барселоны» (1:1). Также вничью завершился матч с «Леванте» (1:1). Серия из трех матчей без поражений стала самой удачной для «Алавеса» в сезоне

В турнирной таблице Ла Лиги «Алавес» располагается на 15-й позиции. У команды в активе 9 очков в девяти играх.

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«Алавес» мало забивает — всего 7 мячей, но и пропускает не так много — 10 мячей (12-й результат в Ла Лиге).

«Валенсия»

У «Валенсии» в октябре была серия из трех поражений подряд, но команде удалось преодолеть черную полосу.

В двух последних турах «летучие мыши» сыграли вничью с «Хетафе» (2:2), а потом и вовсе разгромили «Реал» со счетом 4:1.

«Валенсия» располагается в середине турнирной таблицы Ла Лиги. Команда набрала 11 очков в девяти матчах и занимает девятое место.

«Валенсия» забила 15 голов, но 8 из них — в двух матчах (против «Леванте» и «Реала»). Крепкой обороной валенсийцы похвастаться не могут — пропущено у команды 14 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Алавеса» букмекеры дают коэффициент 2,59, на ничью — 3,34, а на «Валенсию» — 3,02.

В прошлом сезоне «Валенсия» обыграла «Алавес» на своем поле (2:1), а ответная встреча завершилась вничью — 1:1.

Прогноз и ставка на этот матч — тотал самого результативного тайма 1,5 Б с коэффициентом 1,75. 0