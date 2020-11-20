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    Закрепится ли «Ренн» в тройке лидеров Лиги 1?

    «Ренн» — «Бордо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции 20 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Бордо»
    Бенжамен Бурижо
    В 11 туре французской Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» 20 ноября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Ноября 2020 года
    Ренн
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    •  Ренн 21:00 Бордо Бордо
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    «Ренн»

    Футбольный клуб из одноименного города замыкает тройку лидеров в турнирной таблице Лиги 1. В десяти матчах команда заработала 18 очков. В спину ей дышит «Марсель», имеющий столько же баллов и игру в запасе.

    В последних восьми матчах в разных турнирах «Ренн» брал 3 очка всего один раз. Еще в начале октября красно-черные прервали победный отрезок в чемпионате, сыграв вничью с «Реймсом» (2:2).

    Затем в Лиге 1 подопечные Жюльена Стефана разошлись миром с «Дижоном» (1:1). А в Лиге чемпионов эта команда скатала ничейку с «Краснодаром» (1:1). Позже «Ренн» уступил «Анже» в домашнем первенстве (1:2) и «Севилье» в еврокубках (0:1).

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    Первая за долгое время победа была добыта в противостоянии с «Брестом» 31 октября (2:1). Позже в Лиге чемпионов красно-черные крупно влетели «Челси» (0:3), а затем «Ренн» получил трешку в свои ворота от ПСЖ (0:3).

    «Бордо»

    Команда из одноименного города в десяти матчах чемпионата заработала 12 очков. На данном этапе первенства она находится на 12 позиции в турнирной таблице с разницей голов — 9:11.

    Новый сезон «Бордо» начал с нулевой ничьей в противостоянии с «Нантом» (0:0). А уже во втором туре этот коллектив завоевал 3 очка, обыграв в гостях «Анже» (2:0).

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  • 14/11/2020

    • Затем подопечные Паулу Соузы провели трехматчевый отрезок без побед. С 11 по 27 сентября «Жирондинцы» разошлись миром с «Лионом» (0:0), уступили «Лансу» (1:2) и не выявили сильнейшего в игре с «Ниццей» (0:0).

    Позже «Бордо» победил «Дижон» на своем поле (3:0), а после поражения от «Марселя» (1:3) команда Паулу Соузы обыграла «Ним» (2:0). Перед паузой на матчи сборных «Бордо» уступил «Монако» (0:4) и «Монпелье» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 3.60, а на победу «Бордо» — 4.34.

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    В четырех очных матчах из пяти последних «Ренн» выигрывал. Перед паузой на Лигу наций команда не выдерживала плотности календаря, но матчи сборных позволили немного перевести дух.

    В случае удачного исхода встречи с нестабильным «Бордо» коллектив Жюльена Стефана может закрепиться на третьем месте или даже временно подняться на вторую строчку до поединка «Лилля». Наши прогноз и ставка — победа «Ренна» с коэффициентом 1.93. 0

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    «Ренн» — «Бордо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции 20 ноября 2020 года. Прогноз на «Ренн» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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