«Ренн» — «Бордо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции 20 ноября 2020 года

В 11 туре французской Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» 20 ноября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Бордо».

«Ренн»

Футбольный клуб из одноименного города замыкает тройку лидеров в турнирной таблице Лиги 1. В десяти матчах команда заработала 18 очков. В спину ей дышит «Марсель», имеющий столько же баллов и игру в запасе.

В последних восьми матчах в разных турнирах «Ренн» брал 3 очка всего один раз. Еще в начале октября красно-черные прервали победный отрезок в чемпионате, сыграв вничью с «Реймсом» (2:2).

Затем в Лиге 1 подопечные Жюльена Стефана разошлись миром с «Дижоном» (1:1). А в Лиге чемпионов эта команда скатала ничейку с «Краснодаром» (1:1). Позже «Ренн» уступил «Анже» в домашнем первенстве (1:2) и «Севилье» в еврокубках (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Первая за долгое время победа была добыта в противостоянии с «Брестом» 31 октября (2:1). Позже в Лиге чемпионов красно-черные крупно влетели «Челси» (0:3), а затем «Ренн» получил трешку в свои ворота от ПСЖ (0:3).

«Бордо»

Команда из одноименного города в десяти матчах чемпионата заработала 12 очков. На данном этапе первенства она находится на 12 позиции в турнирной таблице с разницей голов — 9:11.

Новый сезон «Бордо» начал с нулевой ничьей в противостоянии с «Нантом» (0:0). А уже во втором туре этот коллектив завоевал 3 очка, обыграв в гостях «Анже» (2:0).

Затем подопечные Паулу Соузы провели трехматчевый отрезок без побед. С 11 по 27 сентября «Жирондинцы» разошлись миром с «Лионом» (0:0), уступили «Лансу» (1:2) и не выявили сильнейшего в игре с «Ниццей» (0:0).

Позже «Бордо» победил «Дижон» на своем поле (3:0), а после поражения от «Марселя» (1:3) команда Паулу Соузы обыграла «Ним» (2:0). Перед паузой на матчи сборных «Бордо» уступил «Монако» (0:4) и «Монпелье» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 3.60, а на победу «Бордо» — 4.34.

В четырех очных матчах из пяти последних «Ренн» выигрывал. Перед паузой на Лигу наций команда не выдерживала плотности календаря, но матчи сборных позволили немного перевести дух.

В случае удачного исхода встречи с нестабильным «Бордо» коллектив Жюльена Стефана может закрепиться на третьем месте или даже временно подняться на вторую строчку до поединка «Лилля». Наши прогноз и ставка — победа «Ренна» с коэффициентом 1.93. 0