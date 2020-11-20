«Краснодар-2» — «Шинник». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч ФНЛ 20 ноября 2020 года

В рамках 23 тура ФНЛ «Краснодар-2» примет «Шинник» на стадионе «Академия ФК Краснодар». Игра запланирована на 20 ноября 14:00 по мск. Прогноз на «Краснодар-2» — «Шинник».

«Краснодар-2»

У «быков» давно не было побед. Команда не выигрывает с 7 матчей и спустилась на 15 место. У нее 25 очков на счету. Всего три пункта хозяев отделяют от зоны вылета.

В прошлом туре «Краснодар-2» потерпел очень неприятное поражение. Коллектив был разгромлен «Факелом» со счетом 2:6. Перед этим «черно-зеленые» сыграли дома вничью с «Крыльями» (1:1) и на выезде разошлись миром с «Текстильщиком» (0:0).

Команда находится на втором месте в ФНЛ по количеству пропущенных голов (37). Очень сильно на этот показатель повлияли неудачи в играх с «Нефтехимиком» (0:5) и «Аланией» (0:4).

Прогнозы на ФНЛ

С победами у «Краснодара-2» не лучше — всего 6 положительных результатов в 22 турах. Это третий с конца показатель лиги.

«Шинник»

«Шинник» идет последним в турнирной таблице имея лишь 13 очков. Команда выиграла только три матча, при 15 поражениях и четырех ничейных результатах. Кроме того, гости имеют наихудший показатель пропущенных голов.

«Черно-синие» проиграли в трех последних турах. Серия стартовала с поражения от «Факела» (0:2). После этого было два неудачных поединка со «Спартаком-2» (1:2) и «Акроном» (1:3).

Из десяти выездных матчей «Шинник» не выиграл ни одного. У клуба в этом сезоне лишь один набранный балл на выезде. В остальных случаях были поражения.

В этом месяце средний показатель пропущенных голов у команды составляет 2 гола за игру.

Прогноз и ставка

Победу «Краснодара-2» букмекеры дают за 2.10. С коэффициентом 3.20 они предлагают победу «Шинника». Ничья оценивается цифрой 3.60.

В пяти очных играх подряд команды заканчивали вничью. При этом хозяевам очень нужна победа. На выезде «Шинник» много пропускает, поэтому «быки» имеют хорошие шансы на вскрытие обороны соперника. Прогнозируем, что «Краснодар-2» выиграет хотя бы в одном тайме за 1.60.

В последних 8 играх на выезде «Шинник» пропускал не менее двух голов. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.79. 0